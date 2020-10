Den nya dokumentären ”Estonia – fyndet som ändrar allt” sätter fart på Estonia-debatten igen. En debatt som aldrig har upphört – eftersom det finns en lång rad obesvarade frågor kring katastrofen.

Nu blir det debatter och frågestunder i riksdagen. Nu talar regeringarna i Sverige, Estland och Finland om möjligheten att utreda på nytt.

– Vi överlevande blev aldrig hörda av Haverikommissionen. Jag har levt med det här i 26 år och har många frågor, säger Anders Eriksson, 71.

Överlevde under flotte

Han hamnade vid förlisningen under en kapsejsad gummiflotte och kämpade hela natten för att överleva i det kalla vattnet innan han till slut räddades. Sedan dess har han varit bland de mest aktiva överlevarna i kampen för att få svar från myndigheterna.

– Sjunkförloppet och andra uppgifter i rapporten stämmer inte. Redan 1999 var vi 30 överlevare som skrev ett brev till regeringen och påpekade det, säger Anders Eriksson.

– Beslutet att inte bärga kroppar och att täcka över vraket tyder på att man vill dölja något, jag vet inte vad. Jag vill ha svar på frågan hur tidigt regeringen kände till militärtransporterna på Estonia och om man undanhöll Haverikommissionen den informationen, säger han.

”Tog inte överlevarna på allvar”

Henrik Evertsson, dokumentärens regissör, slås av att en rad ministrar och andra centrala aktörer inte ville medverka i programmen. Han säger att överlevarnas bild av sjunkförloppet skiljer sig från Haverikommissionens, att de ger en annan tidsram och att nya vittnen berättar att de sett militärfordon rulla ombord.

– I vår serie tar vi bland annat upp att överlevarnas vittnesmål inte tas på allvar i haverirapporten. De har intressanta och relevanta scenarier. Jag hoppas att vi nu får svar på fler frågor som kvarstår, säger han.

20 FRÅGETECKEN KRING ESTONIA

1. HÅLET

Haverikommissionen slår fast att orsaken till Estonias förlisning var att bogvisiret ramlade av för att dess låsanordningar och gångjärn för svaga. Därmed forsade stora mängder vatten in på bildäck.

Redan på 1990-talet kom teorier och uppgifter om ett hål i skrovet, som bland annat skulle förklara det snabba sjunkförloppet.

Den nya dokumentären om Estonia visar ett hittills okänt hål i fartyget, 4 meter högt och 1,2 meter brett. Upptäckten har lett till krav på en ny utredning, något som regeringarna i Sverige, Estland och Finland inte utesluter.

Bild ur den nya dokumentären om Estonia. Foto: DPLAY/TT / HANDOUT / EPA TT NEWS AGENCY

2. SMÄLLEN

Många överlevande har vittnat om minst en stor smäll strax innan fartyget började få slagsida. En smäll som kan hänga samman med det nyupptäckta hålet. Personer har berättat att de inte bara hört smällen utan ”känt den i hela kroppen”. De har beskrivit ljudet som att fartyget gick genom is, gick på grund. Men Haverikommissionen frågade aldrig ut de överlevande på ett systematiskt sätt.

– Jag har hört ett skarpt metalliskt ljud. Det är ljudet jag aldrig glömmer, säger överlevaren Yasmina Olby, 44, till Expressen.

3. MILITÄRTRANSPORTER

Omedelbart efter Estonias förlisning började det cirkulera rykten om att fartyget transporterade topphemlig militär utrustning från Ryssland till väst. De svenska myndigheterna avfärdade uppgifterna, men till slut tvingades Försvarsmakten bekräfta två militära transporter veckorna innan fartyget gick under. Men Försvaret förnekar att Estonia hade sådan last katastrofnatten.

I den nya dokumentären berättar överlevande att de såg militärfordon rulla ombord strax före avgång.

– Varför kan inte myndigheterna bekräfta militär transport den natten när jag vet att det var det. Jag var vittne till den här händelsen, säger överlevaren Sara Hedrenius, 46, i dokumentären.

4. TIDSRAMEN

Enligt officiella uppgifter tog det 55 minuter för fartyget att sjunka från det att personal och passagerarna hörde de första smällarna. Men överlevare anger en annan tidsram. Haverikommissionen säger att det tog 55 minuter. Överlevande säger att det började 14 minuter tidigare. Det är en betydande skillnad, säger Henrik Evertsson, regissören som gjorde dokumentären ”Estonia – fyndet som ändrar allt”.

5. VAD SÅG ÖVERLEVAREN?

Carl Eric Reintamm, som överlevde förlisningen, berättar i dokumentären att han var tidigt uppe på Estonias promenaddäck. Han var helt ensam där och såg något mystiskt vitt i havet.

– Det var vitt, flera meter stort, rör sig åt vänster, samtidigt går vågor över det här. Jag har aldrig gjort militärtjänst och jag har ingen aning om hur u-båtar ser ut. Men uppenbarligen körde fartyget på någonting, säger han.

6. VATTEN UNDER BILDÄCKET

Enligt haverirapporten strömmade vatten in på bildäcket, medan bara en liten rännil syntes under däcket. Men överlevande från hytter under bildäcket hela tiden har sagt, också i den nya dokumentären, att det var mycket vatten även där.

– Haverikommissionen tog inte överlevandes uppgifter på samma allvar som vi gör i serien. De berättar om hur det forsar in vatten under bildäck, inte om en rännil i korridoren som det tidigare sagts, säger dokumentärens regissör Henrik Evertsson.

7. FÖRSTÖRDA UTREDNINGSMATERIALET

Hovrättspresident Johan Hirschfeldt fick 2004 regeringens uppdrag att utreda uppgifterna om vapentransporter på Estonia. Hans utredning bekräftade myndigheternas uppgifter om två transporter veckorna före katastrofen men ingen under förlisningsnatten. Hans slutsatser väckte många frågor.

Sedan visade det sig att Hirschfeldt förstört hela sitt utredningsmaterial så att ingenting kunde kontrolleras.

– Det var en åtgärd jag vidtog efter överväganden och den byggde på en analys som jag gjort av rättsläget i frågan, sade han till Expressen den gången.

8. UTREDNINGSMATERIAL KASTADES I HAVET

Material från bogvisiret, som hade kunnat få betydelse för utredningen, kastades i havet. 1994 slängde Haverikommissionens sjötekniska utredningschef låsbulten från bogvisirets lås tillbaka i havet sedan dykarna bärgat den. Detta för att bulten inte fick plats i hans verktygslåda och skulle ha varit för tung för helikoptern.

Ytterligare ett tiotal bärgade bitar från bogvisiret slängdes tillbaka av samma skäl.

– Hade vi haft de här viktiga delarna i dag, skulle det med stor sannolikhet gå mycket lättare att tillbakavisa många spekulationer, har Gustav Hanuliak, dykrådgivare under utredningen, sagt till Svenska Dagbladet.

Estonias bogvisir bärgas efter katastrofen. Foto: JAAKKO AVIKAINEN / AP TT NYHETSBYRÅN

9. TIGANDE MINISTRAR

Ministrar och andra centrala aktörer som haft ansvar för eller varit involverade i Estoniafrågan har uttalat sig extremt sparsamt genom åren. Tidigare ministrarna Ingvar Carlsson, Mona Sahlin och Ines Uusmann ville inte medverka i serien. Också Expressen har de senaste veckorna varit i kontakt med dem, men de avböjer att kommentera.

– Man undrar varför de inte pratar. Det var högsta hönsen då så det är väldigt märkligt att de inte vill vara mer delaktiga nu. Det är en talande tystnad, säger överlevaren Yasmina Olby till Expressen.

10. TIGANDE UTREDARE

Utredaren Johan Hirschfeldt, dåvarande hovrättspresident, och Johan Franson, dåvarande chefsjurist på Sjöfartsverket, avböjde att medverka i dokumentären, enligt filmarna. Likaså medlemmarna i den internationella haverikommissionens svenska och finska del.

11. AVSKURNA RÄCKEN

I Haverikommissionens filmmaterial finns bilder på Estonias vrak från den 2 oktober 1994, bara fyra dagar efter förlisningen. På bilderna ses de avskurna räckena från Estonias ombordkörningsramp slängda på havsbottnen intill fartyget. Detta har genom åren gett upphov till riksdagsdebatter och en rad artiklar där frågan ställs: Bilderna visar att dykare har tagit sig in på lastdäcket de närmaste dagarna efter förlisningen, var de där för att ta hand om möjlig militär last?

12. DYKARE FICK INTE BÄRGA KROPPAR

Dykare från företaget Rockwater var inne i Estonia på officiellt svenskt uppdrag två månader efter förlisningen. De avslöjar i dokumentären att de enkelt kunde ha bärgat minst 125 kroppar på några timmar – om de bara fått svenskt klartecken. Men de svenska myndigheterna sade nej.

– Det var upprörande att inte få bärga kropparna, vi var chockade. Det hade bara behövts ett telefonsamtal, någon som sa ”Ja, låt oss bärga alla kroppar som är här”, säger dykaren Stewart Rumbles i den nya dokumentären.

13. FÖRSEGLADE HÅL ÖPPNA

Dykaren Stewart Rumbles dök på officiellt svenskt uppdrag på Estonia efter förlisningen – och tog upp hål i fartyget. Den nya Estonia-dokumentären visar att hålen är öppna trots att dykarna förseglade dem.

– Jag kan garantera att jag stängde igen hålet. Någon måste ha varit där efter oss, säger han till Aftonbladet.

14. ETISKA RÅDET VILSELEDDES?

Etiska rådet rekommenderade att Estonias vrak inte skulle bärgas och hade ett avgörande inflytande på beslutet att inte ta hand om kropparna. Efter den nya dokumentären säger förra biskopen Caroline Krook, som var medlem i rådet, att de kan ha blivit vilseledda av den information de fick av Sjöfartsverket och andra. Hon uppfattade det som att svårigheterna att bärga var nästan oöverstigliga.

– Det är en sorts tvivel som reses inom mig, tänk om vi på ett sätt var förda bakom ljuset genom de här föredragningarna … Det är klart att frågan på något sätt gnager i mig nu, var det något man försökte dölja och inte ville skulle komma upp i ljuset, säger hon till Ekot.

15. ESTNISKE ORDFÖRANDENS AVGÅNG

Haverikommissionen skakades av ett par uppmärksammade avgångar. Andi Meister, den estniske ordföranden i den internationella kommissionen, avgick 1997 efter slitningar med de svenska ledamöterna. Han anklagade Sverige för att ”medvetet undanhållit videoupptagningar som dykare tagit ombord på Estonias kommandobrygga”, skrev TT den gången.

– Jag tror inte att Andi Meister mår riktigt bra, kommenterade Olof Forssberg, ordförande i den svenska delen av kommissionen, enligt TT.

Senare skrev Meister en bok där han berättade om den djupa misstron mellan svenskar och ester i kommissionen.

16. SVENSKE ORDFÖRANDENS AVGÅNG

Olof Forssberg, ordförande i den svenska delen av Haverikommissionen, tvingades avgå sedan han erkänt att han ljugit för en journalist. Han förnekade att han fått in nya dokument rörande Estonia trots att han fått en handling från Sjöfartsverket.

Kommunikationsminister Ines Uusmann beordrade hans avgång med motiveringen att ”den internationella Estonia-kommissionen får icke befläckas”, enligt DN.

17. PSYKOLOGENS AVHOPP

Sjöfartspsykologen Bengt Schager, expert i Haverikommissionen, hoppade av 1997, två månader innan slutrapporten lades fram. Bland annat för att han inte fick intervjua överlevande som han önskade.

– Det var i kommissionen lite allmänt en misstro mot människors iakttagelser, sade han till Svenska Dagbladet den gången.

Han ansåg också att besättningens bristande säkerhetsrutiner vållade olyckan och anklagade kommissionen för att förtiga detta i sin rapport.

18. FÖRSVUNNA NÖDBOJAR

Estonias nödbojar fungerade inte ­– och nu är de försvunna. Det rör sig om EPIRB-bojar, radiobojar på kommandobryggan som i flytläge ska börja sända en exakt GPS-position och därmed utlösa ett internationellt storlarm, skriver finländska YLE.

Nödbojarna var enligt en finländsk expert testade och servade i Stockholm en vecka före förlisningen, men besättningen hade glömt att sätta dem i on-läge. Om bojarna fungerat hade undsättningen kunnat komma snabbare och rädda flera liv. Enligt de första rapporterna fanns bojarna kvar på kommandobryggan, senare meddelades att de hittats på den estniska nordkusten. I dag är både nödbojarna och expertens rapport försvunna, skriver YLE.

19. MOB-BÅTEN

Estonias så kallade man-överbord-båt (MOB), som står utanför ett museum i Åbo hamn, väcker flera frågor. Det är en livbåt med motor, som enligt kommissionen hittades drivande utanför Åbo.

Men två år efter slutrapporten meddelade polisen att denna MOB-båt bärgats fem mil från den tidigare angivna fyndplatsen. Det fanns inga tecken på att den skulle ha körts även om tanken var halvtom, skriver finländska YLE som ställer frågan: ”Varför dök det upp en polisrapport fem år efter olyckan som flyttade Haverikommissionens fyndplats hela 50 km?”

20. INGEN SJÖFÖRKLARING

Ännu efter 26 år har ingen sjöförklaring hållits. Det är en juridisk prövning av svårare olyckor inom sjöfarten, som i Sverige hålls av en tingsrätt som utsetts att vara sjörättsdomstol.

– Varför hålls ingen sjöförklaring efter Estonias förlisning som efter många andra sjöolyckor? frågar dokumentärens regissör Henrik Evertsson.

852 dog på Estonia På kvällen den 27 september 1994 lämnade bil- och passagerarfärjan M/S Estonia hamnen i Tallinn med destination Stockholm. Klockan 00.24 svensk tid den 28 september 1994 skickade färjan ut nödanropet mayday i det hårda vädret. En kort stund senare sjönk Estonia söder om finska Utö. Enligt de officiella siffrorna omkom 852 människor, av dem 501 svenskar. Bara 137 människor överlevde. Enligt Haverikommissionens slutrapport 1997 var fästena och låsen till Estonias bogvisir underdimensionerade. Bogvisiret slets upp och vatten forsade in – så att fartyget kantrade. Först förklarade regeringen att fartyg och kroppar skulle bärgas. Men beslutade i december 1994 att inte bärga – och utlyste gravfrid med dykförbud. 1995 började man täcka över vraket, men övertäckningen avbröts 1996. En av regeringen tillsatt analys grupp rekommenderade 1998 att Sverige skulle försöka ta upp så många kroppar som möjligt. Men Finland och Estland stödde inte detta, så det tidigare beslutet kvarstod. Visa mer Visa mindre

