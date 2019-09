Orkanen Dorian som svepte över Bahamas för över en vecka sedan var en av de kraftigaste orkaner som den karibiska övärlden har upplevt.

Antalet saknade tros dock minska när listan dubbelkollas gentemot vilka som sitter i katastrofläger eller har evakuerats.

Upp emot 70 000 personer rapporteras vara i behov av nödhjälp. Minst 50 personer uppges ha dött i Bahamas, men siffran befaras stiga kraftigt.

Ön Great Abaco i öriket uppges vara värst drabbat, där 90 procent av infrastrukturen sägs vara utslagen. Den förstörda infrastrukturen innebär att det svårt att få fram hjälpinsatser.

50 ton med mat och förnödenheter

Amerikanska kustbevakningen är tillsammans med hjälporganisationen US Aid på plats i Bahamas. US Aid ska ha skickat 50 ton med mat och övriga förnödenheter. US Aid betonar samtidigt svårigheterna med att få nå fram med dess hjälpinsatser.

Abaco och de övriga sargade öarna är så förstörda att man inte ens kan bygga upp tillfälliga lager – det finns helt enkelt ingen elektricitet.

Flygtrafiken till och från Abaco - som alltså är ett av de hårdast drabbade områdena på ön - har nu delvis återupptagits.

Resterna av orkanen nådde Sverige

Även Sverige har påverkats av Dorian. Under tisdagskvällen drog resterna av orkanen in över Västsverige.

Flera platser i Göteborgsområdet drabbades av kraftiga översvämningar, och under onsdagsmorgonen var E6 mellan Kållered och Torrekullamotet avstängd i båda riktningarna på grund av vattenmassorna.

Också tågtrafiken drabbas av inställda tåg och förseningar på grund av skyfallet.

