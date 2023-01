19-åringens lögn om cancern – blåste alla

Madison Russo, 19, från delstaten Iowa i USA påstod att hon hade bukspottkörtelcancer i andra stadiet – och leukemi samtidigt – och en tumör ”stor som en fotboll”, rapporterar Fox News.

Men allt var en lögn – och den 23 januari greps hon av polisen.

19-åringen berättade sin ”historia” på Tiktok under drygt ett års tid och via donationssidan Gofundme lyckades hon sedan dra in motsvarande 390 000 kronor från de som ville hjälpa henne ekonomiskt med behandlingen.

Madison Russo fejkade att hon genomgick medicinska behandlingar. Foto: Instagram/ polisens bilder

Russo påstod att läkarna hade gett henne elva procents chans till överlevnad.

Bukspottkörtelcancer är en väldigt allvarlig form av cancer där blott 25 procent av patienterna lever efter ett år och fem procent efter fem år. Dödligheten efter 10 år är 100 procent. Sjukdomen är svårupptäckt, med få symptom, och när den upptäcks är det ofta så långt gånget att den inte går att bota.

Intervjun i lokaltidningen

Russo höll även föreläsningar om sina hälsoproblem vid det universitet hon var inskriven på, deltog i poddar och blev intervjuad av lokaltidningar, skriver Fox News.

Lögnen avslöjades i början av januari när läkare tittade på hennes videos och fann flera medicinska tveksamheter rörande Russos diagnos, symptom och utrustning.

Enligt polisen stal hon bilder från riktiga cancerpatienter via nätet och hävdade att det var hon. Vid polisens tillslag hittade man visserligen medicinsk utrustning, som hon visade upp i sina Tiktok-videos, men det var inte hennes.

Madison Russo blåste alla. Foto: Instagram/ polisens bilder

Berättade om ”samtalet från läkaren”

I en intervju berättade Russo om den ”svåra tiden” efter att ha fått ”cancerbeskedet”.

– Jag kommer ihåg när jag lade på telefonen, jag var ett vrak. Jag bokstavligen skrek men på något vis fick jag modet att torka tårarna och gå tillbaka till klassrummet. Det är rätt galet när jag tänker på det, förklarade Russo, enligt Fox News.

Russos donationssida på Gofundme var öppen för donationer fram till i måndags när den stängdes ner men enligt sajten kommer alla som har donerat pengar att få dem tillbaka.

19-åringen ska infinna sig i rätten den 2 mars, enligt Fox News.