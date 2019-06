187 företag i upprop mot skärpta abortlagar

Det var under rubriken: ”Don’t Ban Equality.”, ”Förbjud inte jämställdhet”, som högt uppsatta chefer på 187 banker, teknik- och modeföretag och underhållningsföretag, fördömde skärpta abortlagstiftningar i ett öppet brev.

Brevet publicerades i form av en helsidesannons i New York Times på måndagen, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Det här kommer som ett svar på den konservativa våg som gått över de södra delarna av USA. Med skärpta abortlagar i flera delstater som resultat.

Tinder och H&M några som skrivit under

I brevet, som publicerades på måndagen, kallas det ”ett av de viktigaste affärsproblemen i vår tid”. Vidare skriver de att det hotar ”kundernas och de anställdas hälsa, frihet och ekonomiska trygghet”.

Bland företagen som listas finns Tinder, Ben & Jerry's, tidningen Bloomberg, Yelp och sminkjätten Mac.

H&M:s chef för mångfald och integration i Nordamerika, Ezinne Kwubiri, har också skrivit under uppropet.

Också Twitters vd Jack Dorsey skrev enligt Business Insider under brevet genom sitt mobilbetalningsföretag, Square.

Hotar att flytta sin produktion

Företagen sammanfördes av en kampanj som leddes av abortmotståndarna Planned Parenthood Federation of America, NARAL Pro-Choice America, the American Civil Liberties Union, och the Center for Reproductive Rights.

Disney och Netflix har tidigare sagt att de överväger att flytta sin produktion från Georgia om lagarna träder i kraft.

Ohio, Mississippi, Louisiana, Georgia, Missouri, och Alabama är några av de delstater där den lagstiftande församlingen har röstat igenom skärpta abortlagar den senaste tiden. Men inga lagar har ännu aktualiserats, skriver Business Insider.