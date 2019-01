Tolv dagar före julafton hände det otänkbara.

Maddison Spyve, 18, körde bil tillsammans med sin mamma Tammy när de blev påkörda av en lastbil. Maddison dog av skadorna direkt.

Maddison dog direkt i samband med krocken. Foto: Facebook

Tammy, däremot, har legat på intensiven efter att ha fått allvarliga skador och flera brutna ben. Hon ligger i koma – och har ännu ingen aning om vad som hänt hennes dotter.

Tammys son Jayden Allwood har legat vid sin mammas sida i Cairns Hospital, Australien.

Läkarna berättade för mamman vad som hade hänt när hon fördes till sjukhuset men Jayden tvivlar på att hon kommer ihåg något från det samtalet, säger han.

– Vi kan inte prata med henne just nu på grund av all medicinering och lugnande hon är på. Hon sjunker in och ut ur medvetande, säger han.

Har samlat in över 100 000 kronor

Hans syster Maddison var en talangfull musiker som precis innan olyckan hade tagit studenten.

Familjen har startat en insamling i Maddisons minne för att täcka begravningskostnader – och i skrivande stund har över 100 000 kronor samlats in.

Nu uppmärksammas familjens situation. Foto: Gofundme

Jayden Allwood vill uppmärksamma faran kring platsen där Maddison och Tammy blev påkörda, som ska vara känd för att många olyckor har ägt rum där.

– Inga fler familjer ska behöva gå igenom smärtan att förlora nära och kära på den där vägen, säger han.

Han är tacksam för stödet som familjen har fått i kölvattnet av hans systers bortgång.

– Jag vet att alla finns där för min mamma nu och att de kommer vara där när hon vaknar.