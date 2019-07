18-åriga influencern misstänks ha lurat alla

Skönhetsbloggaren och influencern Lillee Jean beskriver sig själv som skådespelare, modell och en sociala medier-stjärna på Instagram.

Hon är 18 år gammal och bor i New York.

På Instagramkontot @lilleejean har Lillee Jean 1,1 miljon följare, som hon själv kallar ”Jeaniez” och som dagligen följer 18-åringens inlägg om smink, makeup-tutorials och skönhet.

I jämförelse har den kända makeupartisten Lisa Eldrige, som sminkar Hollywoodstjärnor som Nicole Kidman och Kate Winslet 1 miljon följare på Instagram, och Rihannas personliga makeupartist Priscilla Ono har ”bara” 762 000 följare. Men båda får alltså se sig slagna av Lillee Jean.

Den australiska skönhetssajten Whimn rapporterar nu att Lillee Jean anklagas för att ha byggt upp en fejkad fasad med köpta följare och köpt engagemang.

Däremot står ord mot ord.

”Det väcker misstankar”

Whimn skriver att Lillee Jean har hamnat under luppen på nätforumet Reddit, vars undersektion för smink och skönhet lockar över 100 000 personer som diskuterar allt som händer på området, och inte sällan med fokus på framgångsrika influencers, en bransch där alla känner till allt och alla.

Enligt Whimn var det få på forumet som hade hört talas om Lillee Jean fram till nyligen.

Det trots hennes 1,1 miljoner följare och påstådda samarbeten med kända varumärken som Revlon, Covergirl, Bite Beauty och My Drunk Elephant, samt inbjudningar till glamourösa skönhetsevents in New York.

”Jag ramlade nyligen över den här influencern, Lillee Jean, och blev lite chockad av att så många varumärken öppet sponsrar och skickar henne saker när engagemanget på hennes konto väcker misstankar”, skriver en användare på Reddit som har granskat Lillee Jeans konto.

Misstänkt påhittade följarkonton

Till saken hör att Lillee Jean utåt sett har 1,1 miljoner följare och har samarbeten med kända varumärken, men i flera fall får vissa inlägg bara mellan 100-300, max 1 000, interaktioner. Samtidigt har flera inlägg över 4 000-5 000 interaktioner men å andra sidan väldigt få kommentarer. Ett så lågt och varierande engagemang borde vara teoretiskt omöjligt med så många följare, skriver Whimn.

”Hon gör ganska bra innehåll om skönhet och hudvård och publicerar nästan dagligen. Med tanke på att hon har en ganska stor följarskara och har kammat hem några ganska stora sponsorer började jag undra varför jag aldrig har hört tala om henne”, skriver personen på Reddit vidare.

En närmare titt visar dessutom att flera av de konton som mest frekvent interagerar med Lillee Jean i sin tur också tycks vara påhittade konton och personer, skriver Whimn.

Mamman svarar

Efter att granskningen av Lillee Jean fått spridning har flera personer kontaktat de företag som uppges sponsra 18-åringen från New York.

Enligt Whimn är det Lillee Jeans mamma Laur som är dotterns manager och enligt henne är dottern utsatt för näthat, och hon menar att anklagelserna är rena lögner.

– Vad gör människor när de inte mår bra eller tycker om sig själva? De hittar på rykten och sprider lögner, säger hon till Whimn.

Det är ingen hemlighet att influencers har blivit påkomna med att köpa följare och det är i dag ett accepterat faktum att det förekommer, skriver Whimn.

Men Lillee Jeans mamma hävdar att de 1,1 miljoner följarna är äkta och har följt med sedan dottern började skönhetsblogg vid elva års ålder.

– Henne fans har vuxit upp med henne, säger mamman till Whimn.

Något som också lyfts fram som bevis för att Instagramkontot ska vara ”dopat” är det faktum att Lillee Jean samtidigt enbart har 2 800 prenumeranter på Youtube och blott 11 000 följare på Twitter.

– Lillee gillade inte riktigt Youtube i början. Och för det andra, hon är perfektionist och ville göra en social plattform bra innan hon började med en ny, förklarar mamman för Whimn.

”De är avundsjuka”

På Lillee Jeans Instagramkonto har följare även upptäckt photoshoppade, manipulerade, bilder. Däribland en bild där Lillee Jean syns på den stjärnspäckade så kallade Met-galan som äger rum i New York varje år.

Mammans förklaring till bilden är att det är fans som har gjort den, varpå Lillee Jean lade upp bilden på Instagram och förutsatte att alla skulle förstå att den inte är på riktigt.

Lillee Jean själv har svarat på anklagelserna i en Youtubevideo. Där menar 18-åringen att den lilla mängden kommentarer och gilla-markeringar beror på förändringar i Instagrams algoritmer.

Hennes mamma skyller anklagelserna på avundsjuka.

– Det här handlar om PR. De är avundsjuka på att min dotter får gratisprodukter, säger hon till Whimn.

Efter anklagelserna fortsätter Lillee Jean att publicera innehåll på sitt Instagramkonto.

– Jag har lärt henne att slåss för vad som är rätt. Lillee Jean är en fajter. Hon vet att hon är söt. Hon vet att hon är kärleksfull. Hon sprider positiva budskap. Hon hatar inte. Så ja, hon är upprörd över att folk fokuserar på det här när det finns så mycket annat hjärtskärande i världen, säger mamman till Whimn.