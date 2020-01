170 döda i coronaviruset – Ikea stänger helt i Kina

Den lunginflammationsliknande sjukdomen som orsakas av coronaviruset fortsätter att spridas. 170 personer – samtliga i Fastlandskina – har rapporterats döda på onsdagsmorgonen, och fler än 7 800 personer uppges av kinesiska myndigheter nu ha smittats av viruset, skriver South China Morning Post.

Antalet döda ökade med knappa 30 procent från tisdagen till onsdagen.

Antalet rapporterade fall utanför Kina steg dessutom till 15 under gårdagen, när såväl Förenade arabemiraten och Finland bekräftade sjukdomsfall.

Till följd av spridningen har nu Ikea valt att stänga ned samtliga 30 varuhus i landet tills vidare. Bolaget har cirka 14 000 anställda i Kina.

Massevakuering från Wuhan

Flera länder började evakuera sina medborgare från smittan epicentrum, Wuhan, under gårdagen. Ett av USA chartrat plan med 240 medborgare landade sent på eftermiddagen svensk tid i Kalifornien och ett japanskt plan landade i Tokyo tidigare under dagen. Flera av de japanska medborgarna fick dock snabbt isoleras vid sjukhus efter att ha visat upp symptom, och tre av dem har även bekräftats ha drabbats av viruset.

Flera andra länder som Storbritannien, Italien, Sydkorea, Frankrike, Tyskland, Turkiet, Nya Zeeland, Indien och Spanien har meddelat att man planerar att evakuera sina medborgare ut ur Wuhan. I de allra flesta fall har länderna även bekräftat att de evakuerade kommer sättas i en två veckors lång karantän.

Frankrike har tillsammans med EU-kommissionen beslutat att man ska flyga hem EU-medborgare. UD har tidigare för Expressen flaggat för att en sådan lösning kan inrymma de 15 svenskar som för tillfället befinner sig i Wuhan, men har inte bekräftat att så är fallet.

Australien planerar också på att evakuera sina medborgare. De evakuerade kommer i så fall att sättas på Julön – 1 200 kilometer nordväst om landets kust – för en 14 dagars lång karantän, samt bli tvingade att betala upp till 1 000 australiska dollar för evakueringskostnader.

VAD ÄR CORONAVIRUSET? Det finns ett stort antal virus som tillhör familjen coronavirus. De flesta finns hos olika djurarter och endast ett fåtal typer kan smitta mellan djur och människor. ••• Sju coronavirus kan smitta människor och ger varierande symtom, vissa av dessa virus är mycket vanliga och orsakar vanlig förkylning. ••• 2003–2004 bröt en epidemi ut av ett nytt coronavirus som kallas sars. 8 000 människor smittades, varav över 750 dog. ••• 2012 upptäcktes på arabiska halvön en ny variant av coronavirus som kallas mers. 2 000 drabbades, 700 dog. ••• Nya coronaviruset som kallas n2019-CoV har kopplats till en fiskmarknad i den kinesiska staden Wuhan och upptäcktes i slutet av december. Visa mer Visa mindre

Flygbolag ställer in resor

Flera flygbolag har även ställt in sina direktlinjer till Kina, bland annat British Airways och Air Canada. SAS kommer dock flyga programenligt till Shanghai, Peking och Hongkong, bekräftar bolaget för Expressen.

USA:s president skrev i natt på Twitter att han just hade uppdaterats om det senaste kring virusepidemin.

”Vi fortsätter att noga följa utvecklingen. Vi har världens främsta experter och de jobbar med detta dygnet runt”, skriver Trump på Twitter

Kina har kraftsamlat för att mota viruset i grind, och regimen har bland annat börja skickat tusentals med sjukvårdspersonal till Wuhan samt börjat bygga nya sjukhus i provinsen. Dock lider hela Hubei-provinsen – där Wuhan är huvudstad – av svår materialbrist, säger provinsguvernören Wang Xiaodong till tv-kanalen CGTN.

Husdjur löper risk

Li Lanjuan, en medlem i det kinesiska expertrådet kring viruset, har även gått ut och varnat att husdjur löper stor risk under smittan, skriver South China Morning Post. Eftersom viruset smittar ”däggdjur till däggdjur”.

– Om husdjuret är exponerat för viruset, eller har närkontakt med patienter, så behöver ägaren till djuret övervaka det noga”, säger Lanjuan till statliga tv-bolaget CCTV.

” Viruset skan smitta från däggdjur till däggdjur, så vi måste vidta försiktighetsåtgärder mot alla däggdjur”.

Infektionsläkaren: ”Dödligheten är låg”

Än har viruset inte kommit till Sverige, men enligt Björn Olsen, infektionsläkare vid Uppsala universitet, är det på sin plats att vara något bekymrade över utvecklingen.

– Det här är inget trevligt virus, det är ingen trevlig sjukom man får om man blir svårt sjuk. Dödligheten är, tack och lov, än så länge ganska låg och ligger på ungefär tre procent, säger Olsen till Expressen.

