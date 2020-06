”Elefanten”.

Det var den forne spaningsledaren Hans Holmérs smeknamn på Stig Engström.

En person, med ständiga nya utspel i pressen och motsägelsefulla uppgifter i förhör, som likt en elefant i en porslinsbutik stökade till utredningen.

Men den 22 april 1986 blev det allvar.

Då sattes Engström upp på den dåvarande Palmegruppens ”aktivitetslista”, en lista över särskilt intressanta personer och spår.

Engström hade presenterat sig själv som ett nyckelvittne och påstått att han aktivt varit med och försökt rädda livet på Palme.

En ”insider” på Skandia, en utredningsinspektör på företaget, anlitades av den rutinerade mordutredaren Arne Irwell för att snoka kring Engström.

När Arne Irwell gick i pension upphörde dock utredningen och poliserna som tog vid lyckades inte få någon ordning på Engströms uppgifter.

Hans Holmér inriktade sig i stället på PKK-spåret och utredningen kring Engström slutade med att han i en redogörelse 1987 endast konstaterades som ”varande på brottsplatsen”.

Det betydde helt enkelt att man inte fått någon ordning på hans skiftande berättelser om sin roll och endast slog fast att han befunnit sig på brottsplatsen.

Och med det lät man sig nöja.

Det skulle dröja 23 år, till 2010, innan han åter blev ett namn i utredningen.

Under tiden avled dock Engström under tragiska former.

Olof Palme under valrörelsen året innan han mördades. Foto: IBL

En kanyl ligger kvar i blodpölen efter upplivningsförsöken på statsminister Olof Palme på Sveavägen i Stockholm vid midnatt 28 februari 1986. En blomma har också hunnit läggas på platsen. Foto: BJÖRN ELGSTRAND / TT NYHETSBYRÅN

Upptäckten i lägenheten

Klockan var 12.05, den 26 juni 2000, när en polispatrull tog sig in i lägenheten sedan en låssmed öppnat. Anhöriga hade inte hört av honom på tio dagar, varför en polispatrull kallats till den lägenhet i Täby där han bodde ensam efter skilsmässan 1999.

– Det var väldigt stökigt i lägenheten och det såg ut som att man kom in hos en missbrukare. Han hade legat död i flera dagar, säger en av polismännen.

Engström låg död i sin säng med hörlurar över öronen. I lägenheten fanns en tom whiskeyflaska och tomma kartor med starka värktabletter. På golvet också några droppar blod. Inget avskedsbrev, dock en påslagen dator som enligt uppgift aldrig undersöktes och senare förstördes.

UTREDDE TIDIGT. Utredarna Arne Irwell och Eric Skoglund var båda involverade i den tidiga utredningen av Stig Engström 1986 och 1987. Här en bild från 1980-talet i samband med utredningen kring Cats Falck. Foto: EXPRESSEN

BERÄTTAR OM MORDKVÄLLEN. Stig Engström fotograferad utanför sin arbetsplats på Sveavägen i en av många intervjuer och förhör där han gav skiftande beskrivningar av sin roll och vad som hände. Foto: WEINE LEXIUS

Det hela bedömdes som en naturlig död kopplat till missbruk, att han av misstag fått i sig en för stark dos av alkohol och läkemedel.

– Det såg inte ut som ett planerat självmord. Och ingen hade brutit sig in i lägenheten. Det såg ut som sjukdom på grund av missbruk var mitt intryck, säger polismannen.

En av Engströms barndomsvänner, Olle Madebrink som tidigare i år förhördes av två utredare från Palmegruppen, berättar att Engström tycks ha fallit in i missbruk efter Palmemordet.

– Det jag hört är att efter Palmes död så började han att dricka mycket. Det var då det började. Och sen blev det mer och mer. Jag fick brev om att han satt ensam där i lägenheten.

ERFAREN UTREDARE. Dag Andersson 2011 i samband med utredningen av Engla-mordet. Han ledde Palmegruppen fram till 2016 då han gick i pension i förtid efter en konflikt om bristande resurser. Foto: ROGER VIKSTRÖM

Engström börjar utredas igen

Tio år senare, 2010, var många hoppfulla kring Palmeutredningen när den erfarne mordutredaren Dag Andersson tog över som spaningsledare.

Han hade tidigare, bland mycket annat, löst morden på Engla och Carolin Stenvall.

Dag Andersson berättar nu att den Palmeutredning han ledde under sex år fram till pensionen 2016, även innefattade en granskning kring Stig Engström.

– Det vi gjorde under min tid vara att vi också gick tillbaka till brottsplatsen och de som varit i närheten. Då tittade vi på Engström också.

Andersson reagerade främst på att Stig Engströms uppgifter inte tycktes stämma med andra vittnesuppgifter.

– Det man reagerade på var att inget annat av vittnena hade lagt märke till honom på det sätt som han berättade om. Han visade hur han betett sig på platsen och det såg lite konstigt ut.

Enligt Expressens uppgifter levde dock delvis den tidigare bilden av Engström som en omöjlig mördare, samma slutsatser som drogs i slutet på 1980-talet, kvar även under Dag Anderssons styre. Andra spår bedömdes som mer intressanta.

Det ändrades i februari 2017.

Under 2016 och 2017 slutade större delen av den tidigare Palmegruppen och chefsåklagaren Krister Petersson tog över som förundersökningsledare.

Kort efter detta inleddes en intensiv utredning kring Stig Engström.

Polisens bild på Stig Engström i samma kläder som på mordkvällen. Foto: POLISEN

AVSLÖJADE ENGSTRÖM. Thomas Pettersson, frilansjournalist, intervjuad på Expressens redaktion i samband med hans avslöjande reportage om Engström i maj 2018. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Journalist presentar granskning

Thomas Pettersson, frilansjournalist som arbetar för magasinet Filter, hade tolv år tidigare inlett en granskning av Palmemordet som kommit att fokusera på Engström. I juli 2017 presenterade han sina första uppgifter för Palmegruppen. Då framgick, enligt Pettersson bok om Engström, att polisutredarna redan sedan tidigare arbetat med spåret.

Avgörande var när man kunde konstatera att slutsatserna som gjorde att Engström avskrevs hade gjorts på felaktiga grunder.

Under hösten 2017 tog utredningen sedan fart.

Expressens kartläggning visar att minst 17 personer har förhörts fram till i dag.

Jag är övertygad om att vi ska lösa det.

Först ett förhör med Filter-journalisten Thomas Pettersson. Senare samma höst också Engströms exfru, en tidigare utredningsinspektör vid Skandia och dottern till Engströms bästa vän, känd som vapensamlaren.

Expressen har tidigare granskat vapensamlaren som hade en rad Magnum-revolvrar och, i sin roll som toppdirektör, en rad internationella kontakter med bland annat USA och Israel.

I samma veva gjordes också en begäran från Palmegruppen till den militära underrättelsetjänsten Must, följt av två vapenundersökningar i oktober och december 2017.

En vecka efter att vapenundersökningarna var klara, i februari 2018, sade åklagaren Krister Petersson i SVT:s Veckans brott om Palmemordet:

– Jag är övertygad om att vi ska lösa det.

Våren 2018 publicerades sedan tidningen Filters reportage.

En nära vän och granne till Stig Engström var vapensamlare och hade en stor samling revolvrar i sin källare. Där ska det bland annat ha funnits gevär, bajonetter, ammunition, uniformer – och Magnumrevolvrar. Nuvarande ägare av vapenrummet har hittat en tomhylsa från en .357 Magnum. Här i taket hängde flera vapen när nuvarande ägare förvärvade huset. Foto: ALEX LJUNGDAHL

Nya uppgifter i Filter

De nya uppgifterna visade bland annat hur han ljugit i förhör, att han hade egen vapenvana, att han hade möjlig tillgång till vapen genom vännen samt ett möjligt motiv i form av en kritisk inställning till Palme.

Ytterligare ett förhör följde kort därefter med vapensamlarens dotter och Palmegruppen undersökte vapensamlarens tidigare villa. Ett av spåren som kom fram var en patronhylsa. 2018 förhördes också ett av de mest centrala mordvittnena, en kvinna som mött en flyende man på David Bagares gata och som, precis som Engström, burit en handledsväska. 2018 förhördes också en stugägare som hyrde skidstuga till Engström efter mordet.

Medan Petersson i samband med årsdagen, i februari 2019, uttryckte fortsatt optimism – ”vi kommer kunna presentera vad som hänt” - förhördes bland annat Engströms svägerska.

LOVADE LÖSNING. Chefsåklagaren Krister Petersson. förundersökningsledare i Palmeutredningen, har flera gånger uttryckt sig optimistiskt kring att finna lösningen på Palmegåtan. Foto: STINA STJERNKVIST/TT

Då förhördes också ytterligare ett centralt mordplatsvittne, Lars Jepsson. Han hade tidigare varit försiktig med utpekanden men berättade senare för Expressen vad han sagt till utredarna.

Det var att det var ”mycket möjligt” att det var Engström som var den person han såg fly från mordplatsen 1986.

2019 förhördes också exfrun igen.

Ytterligare en händelse samma år, som skedde lite i det tysta, har troligen också haft stor betydelse för Palmeutredningen:

I en mindre uppmärksammad intervju med tidningen Svensk Polis konstaterade utredaren Jonas Englund att hela Palmeutredningen till våren 2019 skulle vara helt digitaliserad och fullständigt sökbar. Något som väntades ge ”helt nya möjligheter”.

– Att det här kommer föra oss närmare lösningen, det är jag nästan säker på, sade Englund till tidningen.

34 år efter mordet på Olof Palme kommer besked om åtalsfrågan. Foto: TOBBE GUSTAVSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

”Lösning ett halvår senare”

Han sade också, på en möjligen skämtsam fråga om när detta tekniska avancemang skulle leda fram till Palmemordets lösning:

– Den kommer ett halvår senare, sade han.

Skämt eller ej.

Inte långt därefter, februari 2020, kom åklagaren Peterssons besked i SVT:s Veckans brott i februari 2020.

OVÄNTAT BESKED. Många överraskades när Krister Petersson i februari 2020 meddelade i SVT:s Veckans Brott att ett åtalsbesked kommer senare i år. Här vid en tidigare intervju i Veckans brott, 2018. Foto: MICHAELA HASANOVIC

Ett besked i åtalsfrågan om Palmemordet skulle komma under det första halvåret 2020.

Strax dessförinnan, runt årsskiftet, hade en husrannsakan också genomförts i Engströms tidigare villa i Täby, enligt vad SVT Nyheter senare avslöjade.

Under vintern och våren förhördes senare också Lars Larsson, författaren bakom den första avslöjande boken om Skandiamannen. Mycket uppmärksamhet fick också nyheten om att flera släktingar till Skandiamannen DNA-testats och förhörts under våren.

Enligt Expressens uppgifter rör det sig om fem släktingar på olika håll i landet – som alla också är mycket kritiska till utredningen kring Engström.

– Det där är inte mycket att prata om. Det är så dumt alltihop. Det lilla jag kände Stig så är det helt konstigt, säger en av de DNA-testade släktingarna.

Engströms barndomsvän Olle Madebrink i Kalmar, som har nära kontakt med familjen, säger:

– Alla släktingar är övertygade om att Engström är oskyldig. Deras och min bild är att det är helt omöjligt att han skulle kunna vara gärningsman. Han var inte den typen.

BARNDOMSVÄNNEN. En tid efter Palmegruppens förhör träffade Expressen Stig Engströms barndomsvän, Olle Madebrink, i Kalmar. Här håller han i ett brev skrivet av Engström där han bland annat berättade om Palmemordet. Foto: CLAES PETERSSON

Expressen har också berättat att Palmegruppen under de senaste månaderna ställt frågor i förhör om Engströms eventuella kopplingar till Palme-hatiska grupperingar.

Den 30 maj kallades sedan till en presskonferens, med ett besked i åtalsfrågan, som senare bestämts till onsdagen den tionde juni.

Krister Petersson har inför presskonferensen varit fåordig, men var något mer öppenhjärtig i en mer okänd och engelskpråkig intervju med Radio Sweden i februari 2020.

– Vi har försökt göra en ny analys av saker som redan fanns i utredningen, vi har säkrat teknisk bevisning, vi har förhört vittnen, så det är en mix av gamla och nya saker som har lett fram till den här slutsatsen.

Ett uttalande som skulle kunna föra tankarna till Palmegruppens nya och sökvänliga digitala arkiv.

Och kanske analyser och förhör kring en man vars vittnesmål inte stämmer med någon annans på brottsplatsen?

På onsdag kommer svaret.