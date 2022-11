En lördagsnatt samlas en grupp ungdomar med A-traktorer nära en skola i en ort i södra Sverige.

När en polisbil kör fram för att stoppa ett av fordonen väljer föraren, en 16-åring, att försöka fly.

Och det går inte i de tillåtna 30 kilometerna i timmen.

Polisens bilkamera från händelsen, hösten 2020, visar hela förloppet:

Genom bostadsområden med 30-gräns dundrar han fram i 100 kilometer i timmen. Föraren skär kurvorna och ett mötande fordon får snabbt köra åt sidan. Han kör i fel körfält, kör om en buss på ett farligt sätt och gasar upp till 110 kilometer i timmen på ännu en 30-sträcka. Flera gånger kör han ifrån polisbilen.

Hastigheten: 130 km/h

När han kör ut på en större väg visar hastighetsmätaren 130 kilometer i timmen.

A-traktorn försvinner ur sikte och kör ifrån polisen.

A-traktorn kör ut på en större väg, gasar och försvinner. Hastighetsmätaren på den efterföljande polisbilen visar 130 kilometer i timmen. Foto: POLISEN A-traktorn skär kurvorna i ett bostadsområde med 30-vägar. Hastigheten är som mest uppe i 130 kilometer i timmen. Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Det framgår i polisutredningen att polisbilen till slut fick order om att avbryta förföljandet.

Manipulerade A-traktorer beskrivs som ett växande problem för polisen och under helgen kom ännu ett exempel. Vid en insats av polisen i Väst under höstlovsveckan gjordes 300 kontroller av A-traktorer. Av dessa visade sig två tredjedelar vara ombyggda eller ha brister som är olagliga och trafikfarliga. Insatsen gjordes med anledning av dödsolyckorna i västra Sverige under hösten.

Hans Qvant, trafikpolisen i Halmstad, hade en hälsning till alla föräldrar vars barn kör A-traktor:

– Engagera er i vad era ungdomar gör och tänk på att det inte är oskyldigt att bygga om A-traktorer.

Blev identifierad senare

16-åringen i södra Sverige, som körde ifrån polisen, greps senare när han och A-traktorn blev igenkända av samma polispatrull.

Gripandet dröjde dock flera dagar. Polispatrullen konstaterade under förföljandet att de inte kunde se någon registreringsskylt, som endast finns framtill på A-traktorer. Polispatrullen identifierade dock 16-åringen vid ett senare tillfälle och vittnade om att det ”utan någon som helst tvivel” var samma person som de jagat några dagar tidigare.

Polisens tekniska undersökning av fordonet bekräftade också att A-traktorn var hastighetsmanipulerad.

Den tekniska undersökningen av A-traktorn visade att den var hastighetsmanipulerad. Foto: POLISEN

I förhör förnekade 16-åringen brott och sade att en vän, oklart vem, skulle ha kört bilen under den aktuella natten. Det var också vännen som manipulerat bilen. Hans svar på alla följdfrågor kring detta var:

– Ingen kommentar.

Han dömdes i mars förra året för olovlig körning och vårdslöshet i trafik.

Påföljden blev böter på 1 500 kronor.

Vår tidigare granskning kring A-traktorer har visat på omfattande problem med hastighetsmanipulerade fordon och hur ett ”panikbeslut” från Transportstyrelsen från 2020 öppnade upp för de olagliga tonårsbilarna.

Förra veckan föreslog myndigheten nya regler – bland annat krav på bilbälte, vinterdäck, gräns för antal passagerare och försvårande av manipulering.