Ingen har sett Madison ”Maddie” Thomas, 15, sedan tisdagen den 26 april då hon lämnade sina fosterföräldrars bostad i förorten Southmead i Bristol för att gå till affären.

Nu, två veckor senare, meddelar den lokala polisen att man ”inte längre utreder fallet som ett vanligt försvinnande utan som barnarov”, rapporterar Sky News.

Misstänks vara i sällskap med en äldre man

Enligt kriminalinspektör Laura Miller vid polisen i Avon och Somerset misstänker polisen att Maddie har kidnappats av en äldre man – delvis eftersom hon flera gånger tidigare har försvunnit för att sedan hittas i sällskap med vuxna män.

Under gårdagen gick polisen ut med att Maddie har en historik av att söka kontakt via sociala medier för att be dem om pengar och sovplats.

– Det är främst på grund av hennes historik som vi tror att hon befinner sig med någon, säger Laura Miller i ett pressmeddelande.

Hon tillägger att Maddie är i en särskilt utsatt position och att ingen har rätt till att hålla henne borta från hennes fosterfamilj.

– Omständigheterna kring hennes försvinnande är djupt oroande för oss, hennes familj och fosterföräldrar.

”Kan befinna sig vart som helst i landet”

Polisen i Avon och Somerset säger sig nu jobba hårt för att hitta flickan, men betonar att man behöver allmänhetens hjälp.

– Maddie kan befinna sig vart som helst i landet, vi hoppas att vår vädjan om hjälp delas och rapporteras om så mycket som möjligt, säger Laura Miller.

– Maddie, om du ser det här, snälla kontakta oss så vi vet att du är okej. Alla är oroade för dig.