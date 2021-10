15-åring visade fingret – ledde till polisjakt i Örebro

Det var vid 18-tiden på tisdagskvällen som en 15-årig mopedist närmade sig en polis i en polisbil i centrala Örebro.

Polisen skriver på sin hemsida att mopedisten pekade finger och provocerade fram en polisjakt. Föraren i polisbilen larmade fler patruller, bland annat en kollega på motorcykel.

Mopeden som tonåringen körde på visade sig vara trimmad. När polisens motorcykel kom upp på sidan av den ska mopedisten vid flera tillfällen ha sparkat, ”för att få honom som det bedöms ur balans”, skriver polisen.

Jakten slutade på gräsmatta

Under jakten uppges tonåringen ha kört mot rött, kört in i en bil, kört in på en innergård och senare ut på en gräsmatta. Väl på gräset fick fordonet sladd, varpå tonåringen började springa därifrån.

Polisen hann dock ikapp 15-åringen, som greps på platsen. Denne misstänks nu för grov vårdslöshet i trafik, våld mot tjänsteman och olovlig körning. Även fler brottsmisstankar kan tillkomma, skriver polisen.