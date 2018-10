Flickan med flätorna strejkade från skolan för klimatets skull och blev omskriven över världen. En sittplats utanför riksdagshuset i Stockholm fick i stället utgöra hennes skolbänk.

15-åriga Greta Thunberg uppmärksammades bland annat av actionskådespelaren och Kaliforniens tidigare guvernör Arnold Schwarzenegger till ett klimatmöte i Wien – och omnämndes av FN:s generalsekreterare António Guterres.

Hyllad för ”kristallklar logik”

Tonåringens klimataktion utanför riksdagen hyllades också av Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin på Twitter som ”Kristallklar logik från flickan som strejkar från skolan eftersom vuxna förstör planeten”, och av Pär Holmgren, tidigare meteorolog på SVT, som på samma forum menade att 15-åriga Greta var ”en katalysator för att nå den kritiska massa som krävs för en riktig omställning”.

På bara några dagar blev Greta Thunbergs skolstrejk till rapporter och tv-inslag i bland annat Norge, Danmark, Sydafrika, Turkiet, Belgien, Nederländarna och USA.

Protesten har nått hela världen

När brittiska The Guardian och New York Times publicerade artiklar blev spridningen närmast global och följdes upp av fler reportage i BBC ("The Swedish teen that skips school for climate protest" – Den svenska tonåringen som skolkar för att klimatprotestera) och i tyska tv-kanalerna ARD och ZDF.

Nu har Greta Thunbergs demonstration för miljön också resulterat i en lång artikel i senaste numret av The New Yorker.

– Jag ser lite annorlunda på världen; från ett annat perspektiv, berättar 15-åringen för den ansedda amerikanska tidskriften.

”Vi måste ändra systemet”

I slutet av artikeln kommenterar Greta Thunberg den ovissa utgången av det svenska riksdagsvalet – och om politikerna kan göra något åt klimathotet:

– Politikerna som behövs för att avvärja en klimatkatastrof existerar inte i dag. Vi måste ändra systemet, som om vi var i kris – som om det pågick ett krig.