15-årig elev gripen – gav information för pengar

Sedan attacken mot den franska historieläraren Samuel Paty, som halshöggs på gatan, har minst tio personer gripits. Enligt AFP har fransk polis slagit till mot flera misstänkta militanta islamisters hem och totalt 231 personer, som kartlagts av underrättelsetjänsten, ska utvisas.

Abdullakh Anzorov, som efter attacken sköts ihjäl av polisen med nio skott, bodde omkring åtta mil från Paris och en av frågorna polisen försöker besvara är hur han kunde identifiera läraren.

Åklagaren har tidigare uppgett hur 18-åringen tagit sig till skolan på fredagen och bett elever peka ut Paty.

15-årig elev gripen – försedde terroristen med information

Le Monde rapporterar nu att han ska ha anlänt till skolan med flera hundra euro på fickan – och i utbyte mot pengar fått information från elever om läraren.

Enligt tidningen har en 15-årig elev gripits av polisen misstänkt för att ha försett mördaren med information. Det finns dock i nuläget inga tecken på att eleven hade någon aning om vilka konsekvenser den utlämnade informationen skulle få.

Samtidigt skriver tidningen att polisen också arbetar utifrån hypotesen att det kan röra sig om ett isolerat våldsbrott.

47-årige Samuel Paty, far till ett fem år gammalt barn, ska bara dagar före tacken ha visat upp en bild av profeten Mohammed under en lektion. Franska inrikesministern berättade under måndagen att en känd muslimsk militant och en elevs pappa uttalat en fatwa mot läraren före mordet.

