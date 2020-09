15 000 demonstranter i London – mot restriktioner

I veckan som gått har Storbritanniens premiärminister Boris Johnson infört en rad nya coronarestriktioner. Bland annat tvingas pubbar och restauranger att stänga senast klockan tio på kvällen.

Och det är många som nu fruktar att man nu är på väg mot ett skräckscenario.

Omkring 41 936 människor har hittills dött i covid-19 i Storbritannien. Det är den högsta siffran i hela Europa, enligt Reuters.

Regeringens statistik från i fredags visar att antalet nya coronafall i landet stiger med 6 784 nya fall om dagen, enligt Daily Mail.

Ökningen av antalet fall innebär att dödstalen kommer att stiga inom de kommande veckorna till drygt 100 dödsfall om dagen, enligt professor Graham Medley.

Över 15 000 protesterade i London

På lördagseftermiddagen rådde det långt ifrån social distansering när mer än 15 000 personer samlades vid Trafalgar Square och i Hyde Park i London för att protestera mot eventuellt nya restriktioner och kommande nedstängningar, skriver Daily Mail.

Under parollen ”We do not consent” (”Vi samtycker inte”) ropade demonstranterna ut sin ilska. Demonstrationerna organiserades av en rörelse som kallar sig Stop New Normal (Stoppa det nya normala).

De protesterande blev påhejade bland annat av pandemiförnekaren Piers Corbyn, bror till tidigare Labourledaren Jeremy Corbyn.

Foto: ANDY RAIN / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Poliser och demonstranter skadade

Piers Corbyn menar att den pågående coronapandemin är ”en hög av lögner i syfte att hjärntvätta människor”.

Under demonstrationen har demonstranter och kravallutrustade poliser drabbat samman. Sky News rapporterar att flaskor kastats mot polisen, och att demonstranter skrikit åt dem:

– Välj sida!

Polisen uppges ha slagit tillbaka med batonger.

Enligt uppgifter från platsen har både poliser och demonstranter skadats.

”Folkmassor på Trafalgar Square har inte följt restriktionerna och utsätter folk för risk att smittas av viruset”, skriver polisen i ett uttalande.