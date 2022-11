Clive Jones, 67, har i flera års tid donerat sin sperma via Facebook. Vid sidan av detta är han även ledare för extremhögerpartiet NBU.

Clive Jones, 67, har pekats ut som Storbritanniens kändaste spermadonator.

Men vid sidan av donationerna är den påstådda ”140-barnspappan” även regional ledare för extremhögerpartiet New British Union, NBU, rapporterar The Mail on Sunday.

– Jag är en stolt fascist och stolt nationalist, även om vissa människor förmodligen skulle tolka det på fel sätt, säger Jones till tidningen.