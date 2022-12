”My centre is giving way, my right is retreating, excellent situation, I am attacking.” Lisa Dos Santos är intresserad av första och andra världskrigen och på hennes arbetsrum sitter ett citat av den franske generalen Ferdinand Foch. ”Ibland när man känner att man inte orkar mer kan man titta på det citatet – och så fortsätter man lite till”.

Foto: OLLE SPORRONG