Dagen vaknar till fågelsång, körsbärsträden står i full blom och scillorna tränger sig upp genom både sten och asfalt. En tid då livet återvänder, till och med till Södermalms betongklädda innergårdar. Men för Arne och Lena Falkbäck präglas inte våren av liv och glädje.

I stället snöras det åt i magen och trycker över bröstet.

En vårdag för 17 år sedan begravde de sitt barn. Deras 13-åriga dotter tog sitt liv den 27 april 2005.

– Saknaden är enorm, framför allt nu nära årsdagen. De som tror att tider läker alla sår... säger Arne, sittandes i soffan hemma vid Mariatorget i Stockholm.

– Nej, nej, nej... bryter Lena, som sitter tätt bredvid, in.

Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Föräldrarna startade stiftelse för att hjälpa andra ungdomar

Såg det inte komma

Självmord föregås ofta av en tids psykisk ohälsa. Bland flickor har nästan hälften tidigare haft kontakt med vården för psykisk sjukdom enligt Socialstyrelsen. Men i andra fall går det snabbare. För familjen Falkbäck gick det snabbt, de hann aldrig söka hjälp, för de hann aldrig få veta hur Linda mådde.

Linda var inte populär i skolan, men hon hade en bästa vän och ägnade mycket tid åt simning och umgicks med sina systrar.

Hon var trygg hemma, pigg, glad och busig, men i skolan var hon osäker. Hon hade börjat försöka ”passa in bland de coola”, beskriver hennes föräldrar det som.

– Vi märkte aldrig skillnaden. Allt gick så fort, säger Lena Falkbäck.

Systrarna Sanna, Emelie och Linda Falkbäck var tajta och gillade simning. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

I efterhand fick de veta att Linda utsatts för ett sexuellt övergrepp i skolan, i Bålsta utanför Stockholm, där de bodde då. Sista dagen i livet kallades hon för hora, berättar Arne.

Det är bilder man aldrig kan släppa.

– När hon sa ifrån hotades hon till livet och blev slagen av en annan kille. Hon åkte hem. Sedan orkade hon inte mer. Jag och hennes storasyster Sanna var de första som kom hem. Då var Linda död.

Arne pausar.

– Det är bilder man aldrig kan släppa.

För Lena kommer minnena snabbt tillbaka, det chockar henne nästan och tårarna rinner.

– Det var så hemskt. Hemskt. Det finns inte ord för det, säger hon.

Lena minns framför allt hur andra reagerade.

– Folk gick över till andra sidan gatan för de inte orkade prata med en, ta in det svåra. Vi bodde på en gård och märkte hur folk körde långsamt förbi, som för att titta in, vad trodde de att de skulle se? En gång for jag ut och skrek på dem. Jag blev tokig.

Vi är en person kort och det går inte att ersätta, så kommer det alltid att vara.

Linda Falkbäck dog två veckor innan sin 14-årsdag. Foto: Privat

Arne återkommer flera gånger till att det inte skulle kunna hända. De var aktiva föräldrar, skolan var liten och lugn.

– Det är det som var det värsta, vi var så närvarande man kunde vara, klassföräldrar, var alltid där för barnen, engagerade... Det var så ofattbart alltihop.

Arne Falkbäck har varit aktiv som ledare inom sportföreningar hela sitt vuxna liv. Även i krisen tog han ledarrollen.

– Jag satte mig direkt i rollen att rädda familjen. För mig var det viktigt, hur går vi vidare? säger han. Senare lägger han till:

– Jag gråter för lite. Jag gråter inombords. Men jag har Lena och barnen att ta hand om också. Vi är en person kort, så kommer det alltid att vara. Men vi som är kvar måste leva.

Råd till vuxna i ungas närhet Om du märker att en ung person verkar må dåligt, vara nedstämd eller ledsen, ta kontakt och fråga om de har något som de skulle vilja prata om. Ta dig alltid tid att lyssna när den unga vill tala, även om det är mitt i natten eller då du egentligen inte har tid. Förringa inte den unga personens känslor genom att säga att ”sådär känner många”. Var inte rädd för att tala öppet om svåra känslor och erfarenheter. Ta ungdomars depressiva symptom på allvar. Främja en god kontakt mellan föräldrar och skola.

Källa: Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) Visa mer

Hit kan du vända dig för att få hjälp En självmordsnära person behöver träffa någon från psykiatrin på en gång. Ring 112 eller åk till en akutmottagning. Om möjligt – lämna inte personen ensam. Självmord är ofta impulshandlingar. Självmordsnära människor är ofta ambivalenta in i det sista. Det går att påverka dem. Betona att det går att få hjälp och att saker och ting kommer att bli bättre. Jourhavande präst: Nås via 112. Mind: chatt på mind.se Minds stödtelefon Självmordslinjen: 90101 Minds föräldratelefon: 020-85 20 00. Röda Korset: redcross.se. Jourhavande kompis: Chattjour finns på jourhavandekompis.se SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd): spes.nu. Telefonjouren: 020 -18 18 00. Visa mer

Efter Lindas död bestämde sig familjen för att göra något för att hjälpa andra – och gå vidare själva. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Lindas självporträtt hänger i kontoret där Arne och Lena jobbar med stiftelsen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Linda berättade aldrig för sina föräldrar om hur hon mådde, men i brevet hon lämnade efter sig beskrev hon några av sina känslor. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Den 1 juni 2005, en dryg månad efter Lindas död bildade familjen Falkbäck stiftelsen ”Våga va dig själv”. Det blev vägen framåt. Ett sätt att tända ljus i stället för att förbanna mörkret, som stiftelsens filosofi är.

– Vi vill hjälpa andra unga för att det aldrig ska hända igen säger Arne Falkbäck.

De senaste 17 åren har över 2 000 barn varit på stiftelsens sommarläger, helgläger och vinterläger. Arne och Lena håller föreläsningar i skolan och 2021 tog stiftelsen emot stöd från kronprinsessan Victorias fond.

Målet med lägret är att ungdomarna ska ha en plats att hitta självkänslan, att blomma ut. Lägerledarna har nästan alla tidigare varit deltagare på lägren och vill nu ge tillbaka. Just att bara lyssna är det som ger mest, enligt Lena Falkbäck.

– Vi fokuserar mycket på diskussioner och samtal, förtroendelekar, rörelse, att äta. De unga behöver någon som lyssnar, de behöver sitta ner och äta länge, sådant hinns sällan med i vardagen, säger hon.

Lägret välkomnar alla unga, för de som inte har råd finns sponsorer för fria lägerplatser.

Märker att yngre mår sämre

Arne tycker sig se en successiv förändring till ett sämre, hårdare, klimat för unga i dag. Med sociala mediers intåg följde mobbningen med hem, menar Arne och Lena. På lägret har de strikt skärmförbud.

– Vi märker ju hur det är. Orden barnen kallar varandra i dag, hur de beter sig mot varande i sociala medier, det är så skrämmande. Vuxenvärlden måste finnas där, måste våga se och prata med sina unga, säger han.

Det kommer aldrig ersätta allt som kunde varit Linda, men vi vill att våra barnbarn ska få ett schysstare samhälle än vad Linda fick.

Linda lämnade efter sig brev, ett till familjen och ett till sin bästa vän. Det hjälper inte, säger Lena. Frågorna är fortfarande för många och mal än i huvudet. Men de hittar sätt att leva vidare, en lagkamrat, som Arne kallar det, kort.

– Stiftelsen gör att hon lever vidare, säger Lena och berättar om hur familjen vuxit, nu är hon och Arne mormor och morfar.

Och trots 17 långa år har de inga planer på att sluta. Att se hur barnen utvecklas, får vänner, är beroendeframkallande beskriver Arne Falkbäck.

Till Linda hälsar han:

– Vi gör det här för dig, vår lilla älskade gullegumma.

LÄS MER: Självmorden minskar – men inte bland unga