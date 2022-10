Fallet har fått enorm uppmärksamhet i Frankrike.

Det var efter skolan fredagen den 12 oktober som flickan, enbart känd som Lola i franska medier, försvann.

Samma kväll hittades hennes sargade kropp i en resväska utanför flerfamiljshuset där hon bodde.

Förra veckan häktades en 24-årig kvinna misstänkt för våldtäkt och mord. Övervakningskameror från byggnaden visar hur hon lämnar fastigheten – med bland annat resväskan i fråga.

Hon misstänks ha lurat in flickan i den lägenhet där hennes syster bodde i samma hus som flickans familj. Där ska hon enligt åklagaren ha förgripit sig på flickan sexuellt och därefter dödat henne, rapporterar Le Monde.

Utlöpt studentvisum

Den tidigare ostraffade kvinnan, född i Algeriet 1998, kom till Frankrike på ett studentvisum 2016. Det hade gått ut och i augusti meddelade franska myndigheter att hon behövde lämna landet inom 30 dagar, enligt Le Monde.

Så väl konservativa som högerextrema politiker i Frankrike har efter mordet anklagat landets regering för att misslyckas med att upprätthålla migrationslagar och utvisningsbeslut.

Vill inte att dotterns bild används

I veckan användes bilder på flickan under en högerextrem demonstration i Paris.

Efter det har hennes föräldrar krävt via sina advokater att all användning av namn och bild på deras dotter i politiskt syfte ”omedelbart upphör och tas bort”, på internet så väl som under demonstrationer, rapporterar The Guardian.

De vill ”hedra minnet av sitt barn i fred, respekt och värdighet”.

