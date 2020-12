Aldrig förr har trycket på 1177 Vårdguiden varit så stort.

Och när ägaren Inera – mitt under pågående pandemi – nu gjort sig av med samtliga kommunikatörer som arbetat med 1177 under många år stämmer inte längre all information på sajten eller blir svårare att hitta, varnar medarbetare.

Samtidigt växer köerna till telefonrådgivningen, visar Expressens granskning som också pekar på försämrad insyn, höga konsultarvoden och skenande kostnader för digitaliseringen av vården.