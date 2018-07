101-åriga Marcia knivhuggen till döds – grannen misstänks

Invånarna i Rochester, i den amerikanska delstaten New York, är chockade över det brutala knivmordet som uppdagades under tisdagen. 101-åriga Marcia Morrison bodde ensam på första våningen i ett lägenhetskomplex och hade så sent som i juli firat sin födelsedag.

I tisdags blev en färdtjänstchaufför orolig när hon inte dök upp för den vanliga turen som hon åkte en gång i veckan. Polis och räddningstjänst tog sig in i lägenheten och hittade Marcia Morrison död. Hon ska ha blivit knivhuggen upprepade gånger och hade skador i halsen, nacken och på överkroppen, enligt The Democrat and Chronicle.

– Det här är ett av de mest oerhörda brotten som vi som samhälle någonsin sett, säger Monica O’Brien, åklagarchef som utreder brott mot äldre i regionen, till tidningen.

Granne gripen misstänkt för mordet

Under onsdagen greps 54-årige Gregory Jesmer som bodde granne med den 101-åriga kvinnan. Gripandet skedde efter att han följt efter en 13-årig flicka som bor i samma byggnad. Mannen erbjöd henne pengar för att följa med honom hem och började jaga flickan, men stoppades av en förbipasserande bilist som slog larm till polisen.

Gregory Jesmer är har tidigare gripits för grov stöld och för att ha kört rattfull, men har inte varit inblanda för våldsbrott. Nu åtalas han för mordet på Marcia Morrison, men nekade inför rätten.

”Var som vår mormor”

Marcia Morrison hade inga barn och hennes man Raymond Morrison dog för flera decennier sedan. Hennes närmaste anhöriga är hennes syskonbarnbarn.

Sorgen är nu stor bland grannarna. Sandra Fields och hennes barn har bott mittemot Marcia Morrison i fyra år och beskriver henne som ”energisk och rolig”. Hon kommer att minnas Marcia för hennes livlighet, vänlighet och generositet.

– Hon var som vår mormor, säger hon till the Democrat and Chronicle.



