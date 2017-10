Annie Lööf presenterar Centerns skuggbudget

Centerpartiet är det tredje allianspartiet att presentera sin skuggbudget - oppositionspartiernas svar på regeringens höstbudget från 20 september och hur varje parti vill fördela resurserna.

Precis som Liberalerna och Kristdemokraterna beskriver Centern ett Sverige som är tudelat, där klyftan mellan de som har jobb eller utbildning och de som saknar det blir allt djupare.

"Arbetslöshet står sida vid sida med arbetskraftsbrist. Klyftan växer mellan de som har och inte har ett jobb. Personer med en utsatt ställning på arbetsmarknaden, utrikesfödda, människor med funktionsnedsättning, äldre som förlorat jobbet och personer utan gymnasieutbildning, utgör en allt större andel av de arbetslösa" skriver Annie Lööf, Emil Källström och Martin Ådahl i Svenska Dagbladet.

Lööf: "Sverige riskerar att klyvas"

Annie Lööf inledde med att prata om just detta under presskonferensen i riksdagen på onsdagsmorgonen när partiet presenterade sin skuggbudget "Nytt ledarskap för Sverige.

– Sverige riskerar att klyvas. Många människor på många orter riskerar att inte få ta del av den ekonomiska utvecklingen, säger Lööf.

Lööf varnade för en ny bidragsberoende underklass.

- Men regeringen står handfallen inför denna klyvning.

C vill lägga 11,1 miljarder till att få in fler på arbetsmarknaden under 2018, bland annat 1,1 miljarder kronor för att slopa arbetsgivaravgiften för den första anställda.

10 miljarder mindre till reformer

Annie Lööf säger att Centerns reformutrymme är tio miljarder mindre än i regeringens budget för nästa år, 30 miljarder i stället för 40 miljarder kronor.

Centerledaren säger att man sänker skatten mer än regeringen under 2018 och därefter följer regeringens plan. Bland annat vill C sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare med 2000 kronor om året, 8,4 miljarder under år 2018. Samtidigt vill man sänka skatten för alla över 64 år om man jobbar några år extra. Partiet vill också höja garantipensionen. C tar också bort höjningen av arbetsgivaravgift för äldre.

Lööf upprepar förslaget som Centern kallar för järnvägslyftet för fyra miljarder kronor mer än regeringen de kommande tre åren.

Sverigedemokraterna håller pressträff om sin budget klockan 11:30 och Moderaterna under torsdagen.

Texten uppdateras.