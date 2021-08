Uppgifter: IS kan ha tagit sig in bland passagerare på flygplatsen

USA gick tidigare under lördagen ut med ett meddelande om att amerikanska medborgare inte ska åka mot flygplatsen. NBC- journalisten Josh Lederman skrev på Twitter att anledningen var den ”potentiella säkerhetsrisken vid ingången till flygplatsen”.

Separat rapporterar New York Times att USA som största hot just nu ser att IS skulle iscensätta en attack som skadar USA och minskar den kontroll som talibanerna har.

Pentagons talesperson John Kirby svarade i eftermiddag på frågan om hotet från IS och al-Qaida.

– Vi kommer inte gå in i detalj på olika hot.

”Gå tillbaka hem, annars skjuter jag dig”

Det har rått kaos på flygplatsen sedan evakueringen inleddes. Flera afghaner dog i samband med att de försökte följa med plan som lyfte under tisdagen.

5 000 amerikanska soldater finns inne på flygplatsen. Utanför håller talibaner flygplatsen mot de folkmassor som vill ta sig in. Afghaner stoppas.

New York Times rapporterade i dag bland annat hur en taliban skrek till en afghan:

– Gå tillbaka hem, annars skjuter jag dig.

Minst tolv personer rapporteras ha dött. Det exakta antalet dödsoffer är okänt.

Flera terrorgrupper har kopplingar till Afghanistan. Den gren av talibanerna som nu kontrollerar Kabul – Haqqaninätverket – stöder al-Qaidas idé om global jihad. Det finns även IS-närvaro i Afghanistan sedan 2014 när pakistanska talibaner kom till nordöstra Afghanistan som flyktingar i provinsen Nangarhar. Lokalbefolkningen märkte snabbt att de inte var vanliga flyktingar eftersom de började organisera sig militärt. 2015 utropade de sig som afghanska grenen av IS.