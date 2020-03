Ungern:

Personer över 65 år måste hålla sig inomhus i Ungern och får bara gå ut och handla mat eller mediciner mellan klockan 09.00 och 12.00 på dagarna. Alla andra ungrare ska också hålla sig inomhus, förutom för att gå till arbetet eller för att besöka matbutiker eller apotek. Ungerns premiärminister Viktor Orbán tillkännagav de nya restriktionerna under fredagen. Parlamentet kommer nästa vecka att rösta för andra gången om att ge premiärminister Orbán i praktiken oinskränkt makt under coronakrisen. Något bortre datum finns inte. Oppositionen är emot förslaget och anklagas av regeringen för att samarbeta med coronaviruset. Landet har 300 kända fall av coronasmitta och tio personer har avlidit.

Masker levereras till ett äldreboende i Ungern. Alla över 65 får bara lämna sina hem för att handla mat på förmiddagarna. Foto: SZILARD KOSZTICSAK / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Tyskland:

Den europeiska solidariteten börjar fungerar lite bättre. Tyskland har över 47 000 fall av coronasmitta, något lägre än Italien och Spanien. Men tyskarna har betydligt färre dödsoffer, 281 mot 8 215 i Italien och 4 858 i Spanien. En orsak tros vara att Tyskland från början hade god kontroll på hur smittan fördes in i landet och tidigt startade med coronatester. Sjukhusen är inte lika belastade och under fredagen meddelade landets hälsominister Jens Spahn att minst 47 intensivvårdspatiener från Italien nu ska få vård i landet. Tyskland har även tagit in franska coronasmittade.

En italiensk coronapatient från italienska Bergamo anländer till tyska Leipzig. Foto: HENDRIK SCHMIDT / POOL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Sydafrika:

Afrika har hittills haft betydligt färre coronafall än Europa, Asien och Nordamerika. Men nu börjar siffrorna stiga och åtgärderna komma. Sydafrika meddelade på fredagen att landet nu har sitt första dödsfall. Samtidigt inleddes en tre veckor lång hemmakarantän. Sydafrikaner får gå ut för att handla mat, men exempelvis inte för att träna eller rasta hunden. Butiker som säljer alkohol måste vara stängda. Sydafrikansk militär har kallats in för att övervaka. Sydafrika har 927 kända coronafall, den högsta siffran i Afrika.

Sydafrikaner hamstrar inför de nya hårdare restriktionerna. Den första personen har nu avlidit av corona i landet. Foto: DENIS FARRELL / AP TT NYHETSBYRÅN

Spanien:

Det dog 769 personer i coronaviruset i Spanien det senaste dygnet. Det är det högsta noterade dödssiffran under 24 timmar i världen, högre än vad Italien eller Kina kommit upp i tidigare. Spanien har nu den näst högsta dödssiffran i världen efter Italien. Antalet döda är 4 858. Debatten är i gång i Spanien om vad som gick så snett. Landet gränsar inte till Italien. Men den 19 februari reste 2 500 fans från Valencia till Bergamo i Italien för en Championsleague match. Spanien har också haft bra tidigt vårväder vilket gjorde att utomhuskaféer och barer var fullpackade i början av mars. I dag är allt tomt och öde.

En avliden transporteras bort från ett ålderdomshem i Spanien. Foto: MIGUEL ANGEL MOLINA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Den lilla staden Vo'Euganeo med 3 300 testade alla invånare.

