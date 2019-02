På onsdagen tillkännager Donald Trump också vem han nominerar som kandidat till valet av ny chef för Världsbanken: David Malpass.

– Jag har känt David länge, en enastående man, säger Trump vid tillkännagivandet.

Världsbanken, bildad 1944 är en överstatlig organisation som ger stöd och råd till länder för att främja ekonomisk utveckling och bekämpa fattigdom. Den nuvarande världsbankschefen är sydkoreanen Jim Yong Kim.

Under tisdagens State of the Union i kongressen i USA talade Donald Trump återigen om sitt beslut att dra tillbaka amerikanska trupper från Syrien. I december hävdade presidenten att USA har besegrat terrorgruppen och att det var dags att dra tillbaka de amerikanska soldaterna.

Presidentens inställning har väckt kritik bland republikaner och demokrater i kongressen. Även amerikanska underrättelsetjänster har konstaterat att IS fortfarande utgör ett allvarligt hot mot USA:s säkerhet.

Första mötet sedan Trumps besked

Under onsdagsmorgonen inleddes mötet med representanter från 79 länder som ingår i den globala koalitionen mot IS. Gruppens möte är det första sedan i somras - och sedan Trump meddelade sitt beslut kring Syrien.

USA:s utrikesminister Mike Pompeo konstaterade i sitt inledningstal att gruppen fortfarande har viktiga uppgifter att utföra, trots presidentens besked.

– Vi vet alla varför vi är här i dag. Vi har mer arbete framför oss, sa Pompeo.

President skulle först inte medverka, men när konferensen inleddes uppgavs att Trump planerar att göra ett oväntat uttalande inför delegaterna.

Sverige representeras av utrikesminister Margot Wallström, som säger att Donald Trump delvis har rätt i sin uppfattning:

– Jag tror att många här skulle säga att man i stort sett, så långt man komma med militära medel, har lyckats trycka tillbaka dem. Lösningen nu är inte bara militär. Det måste till någonting annat. Han har till stor del rätt, men man börjar se att nu är det också ett mer sofistikerat sätt att också komma åt dem just med sociala medier, där man värvar nya anhängare, säger Wallström.

Trump uppmanar till stabilisering

Washington Post uppger att Trump väntas uppmana gruppen att utöka sina insatser för att bidra till en stabilisering av området.

– Jag tror att han kommer att uppmuntra oss att fortsätta att hålla ihop. Det intressanta är att här betonar man att vi kan bara göra det gemensamt. Det är inte riktigt det budskap som Amerika i övrigt sänder till resten av världen, att det är tillsammans vi ska lösa problemen, säger Margot Wallström.

Under tisdagens State of the Union-tal konstaterade presidenten att IS sedan han tillträdde som president förlorat stora delar av det område terrorgruppen tidigare kontrollerade.

– I dag har vi befriat nästan hela det området från dessa blodtörstiga mördares grepp, sa Trump.

– När vi nu arbetar tillsammans med våra allierade för att förstöra vad som är kvar av IS, är det dags att ge våra modiga krigare i Syrien ett varmt välkomnande hem.

Donald Trump berörde även krisen i Venezuela i sitt State of the Union-tal samtidigt som pressen ökar på landets president Nicolas Maduro för att kliva åt sidan.

Margot Wallström reser under onsdagen till Uruguay för ett möta den internationella kontaktgruppen, som ska bidra till en fredlig lösning i landet. Hon säger till Expressen att hon har varit i kontakt med den självutnämnde presidenten Juan Guaido inför mötet.

– Jag pratade med honom på telefon i går och då upprepade han att han ser som den viktigaste uppgiften nu att se till att det blir nya, fria och rättvisa val, säger Wallström.