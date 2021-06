Svenskan lämnar kändiskrögaren – blir ihop med systerns exman

Tvillingarna Charlotte och Cecilia Bönström har båda verkat som modeller på den internationella spelplanen med New York respektive Paris som bas. Charlotte har under 20 års tid varit gift med kändiskrögaren Vittorio Assaf och paret har två barn tillsammans i New York.

Men enligt källor till Page Six ska hon ha tröttnat på att maken under stora delar av äktenskapet umgåtts frekvent med andra modeller.

Nu är det slut mellan paret.

– Charlotte och jag är mitt uppe i en skilsmässa, hon är mycket mån om att gifta om sig, säger Assaf till Page six.

Nu tillsammans med tvillingsysterns exmake

Enligt honom så har Charlotte redan träffat en ny partner som hon tänker gifta sig med. Nämligen hennes tvillingsyster Cecilias exmake, Thierry Gillier, grundare av modemärket Zadig & Voltaire.

– Det är jobbigt, kommenterar Assaf.

Samtidigt kommer tvillingsystern Cecilia att fortsätta sin tjänst som kreativ vägledare på exmakens modeföretag.

Cecilia flyttade till Paris direkt efter gymnasieexamen 1989, då 19 år gammal. I nästan femton år jobbade hon som modell innan hon 2003 knackade på dörren till modehuset Zadig & Voltaire. Där hon också träffade exmaken Thierry Gillier.

Hon har sedan blivit en viktigt del av modehuset, som kreativ ledare, och förkroppsligar deras modemässiga tilltal även i det egna klädvalet.

– Det är bara jag med mina fingrar som väljer allt material till våra kollektioner, sa hon till tidningen Plaza i mars 2020.

Varför hon också stannar kvar vid modehuset.

– Jag förstår inte hur de ska få det att funka, kommenterar en källa till Page Six.

Charlotte Bönström avböjer att kommentera för Page Six.