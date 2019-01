Under natten till onsdag drabbades delar av USA av vad meteorologer kallar för de kallaste temperaturerna man upplevt på en generation. Temperaturerna väntas falla till omkring 30 minusgrader på flera platser.

Men det kan bli kallare än så med 33 minusgrader på torsdag morgon i Chicago, om inte mer. Senast den typen av kyla uppmättes i Chicago var 20 januari 1985, då ett nytt köldrekord sattes.

De värst drabbade delstaterna finns i mellanvästern, där myndigheterna har utlyst nödtillstånd till följd av vädret. Bland dessa finns Wisconsin, Michigan och Illinois – men även Alabama och Mississippi.

Uppmanas stanna inomhus

Man uppmanar därför människor att begränsa tiden de befinner sig utomhus.

”Det här är väldigt farliga förhållanden och kan leda till köldskador på huden på mindre än fem minuter” skriver National Weather Service i en tweet.

Flera myndigheter har stängt på grund av kylan och dessutom har det amerikanska postverket stoppat utdelningen i flera delstater.

Under onsdagsmorgonen hade Rochester i Minnesota minus 32,7 grader – vilket fick stadens bussar att sluta fungera.

Minst sex dödsfall

I Chicago beskrivs onsdagens kyla som värre än exempelvis Priestly Glacier i Antarktis. Stadens skolor har stängt och på de två flygplatserna O’Hare och Midway var 2 457 flyg försenade och 1 360 inställda under tisdagen. Under onsdagen ställs minst 1 134 flygningar in, uppger CBS News. Även ett stort antal tåg har stoppats.

Hemlöse Tony Neely försökte under torsdagen få ihop pengar i ett gathörn i Chicago för att slippa vara ute i kylan och i stället ta skydd i värmen på ett motell.

Han säger till New York Times:

– Jag fryser och jag är rädd.

Det hårda vintervädret kopplas redan till minst sex dödsfall i Illinois, Iowa, Indiana, Wisconsin och Minnesota, rapporterar CBS News.

Bland dessa finns en man som utanför sitt hem i Rochester i Minnesota i söndags när han inte hade nycklar för att ta sig in i huset.