– Det känns lite konstigt, jag är inte van vid att prata om mig själv så här. Det är ju bara politik annars. Bensinskatten!

Elisabeth Svantesson skrattar till, innan hon snabbt byter tonläge och blir allvarligare:

– Jag har ju en bakgrund som många kanske inte förknippar med Moderaterna.

Elisabeth Svantesson möter upp i riksdagsbiblioteket för att prata om just det: sin bakgrund. Om uppväxten, studierna, sin kristna tro. Det som tagit henne hit – som Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson och numera förste vice partiordförande, efter partiledaren Ulf Kristersson. Det klubbades igenom på Moderaternas partistämma i Västerås under lördagen.

– Det känns väldigt roligt, det är ett fint förtroende att bli nominerad som förste vice ordförande i ett stort och härligt parti. Jag ser fram emot det och jag känner mig väldigt tacksam och ödmjuk inför den uppgiften, säger Elisabeth Svantesson.

I CENTRUM. Elisabeth Svantesson tillsammans med partiledaren Ulf Kristersson under Moderaternas Sverigemöte i Karlstad i april i år. Foto: LINN MALMéN/TT / TT NYHETSBYRÅN

Att hon så småningom skulle bli Moderaternas förste vice ordförande var inget hon tänkte på när hon kom in i riksdagen 2006. Det politiska engagemanget väcktes sent, trots att samhällskunskapsläraren väckte intresset för politik under gymnasietiden.

– När jag var 28 år, knöt näven i fickan och hade flera åsikter, tänkte jag: ”Nej, jag måste ju göra något själv.” Och då var jag med några år och påverkade politiken. Sedan blev det ju många år, och det är ingenting jag ångrar.

Samhällskunskapsläraren bjöd hon på lunch för något år sedan, för att visa sin tacksamhet. Att vara tacksam, anser Elisabeth Svantesson, är viktigt.

– Jag tar inte för givet att jag har kommit dit jag är i dag, det gör inte min familj heller. De har sett hur hårt jag har jobbat.

”Fanns psykisk ohälsa i familjen”

Uppväxten beskriver hon som ”inte helt enkel”. Pappan, som var pastor i Missionsförbundet, jobbade mycket. Familjen flyttade ofta och ekonomin var ansträngd.

– Det fanns alltid mat på bordet naturligtvis, även om man helst bara skulle ta en ostskiva på mackan. Sedan fanns det psykisk ohälsa i familjen. Det var inte så känt, mest inom familjen, men såg man mig som liten i Avesta gjorde man det ofta i stan. Jag började hjälpa till i butiker väldigt tidigt och jag sökte mig till andra vuxna. Både i kyrkan och runtom fanns det vuxna som betydde mycket för mig.

För Elisabeth Svantessons del handlade det om att anpassa sig till situationen, och att ta ansvar för sitt liv redan som barn. Hon uppmuntrades aldrig till att studera vidare, men gjorde det ändå. Böckerna blev en sorts räddning.

– Jag har alltid älskat böcker. Vi är på ett bibliotek nu! Och det handlar om att jag ibland flydde in i böckernas värld. Först på biblioteket i Avesta när jag var liten och sedan i studier. Det har ju betytt mycket, men att växa upp i en familj där det finns psykisk ohälsa gör också att man dels känner av det mycket, men också att man får ta mycket ansvar själv, förklarar hon.

Gravid under studierna

Redan vid 16-årsåldern träffade hon sin livskamrat Bjarne. Paret gifte sig när Elisabeth var 21. När hon blev gravid kort efter giftermålet var hon mitt uppe i studierna i företagsekonomi.

– Jag läste dubbelt så att jag skulle ha alla kurser klara. Examen som civilekonom tog jag bara ett halvår efter att min första son föddes. För mig var det viktigt att bli klar med studierna.

Maken Bjarne, som i dag arbetar på Beroendecentrum i Örebro, påbörjade sin sjuksköterskeutbildning några år senare. Tre små barn i kombination med att någon av dem alltid studerade resulterade i att familjens ekonomi var kärv. Den 20:e varje månad, när barnbidraget kom, var ett av de viktigaste datumen för Elisabeth Svantesson och familjen under hela 90-talet.

– Att åka på charter var det inte fråga om. Vi bodde i Uppsala då, så ibland tog vi bilen och gjorde en utflykt till Arlanda. Vi tittade på flygplanen när de lyfte och landade. Jättemysigt. Och sedan åt vi på McDonald's. Det var så nära vi kom en charter på den tiden.

– Det här har samtidigt gjort oss väldigt tacksamma för det vi har och att man också kan förändra sin livssituation. Vi har ju pluggat och jobbat väldigt hårt, och nu är vi i en annan situation.

Numera är du höginkomsttagare. Vad unnar du dig i dag som du inte hade när ekonomin var ansträngd?

– Resor till solen!

”Abortfrågan är inte svart eller vit”

Sju år efter att hon kom in i riksdagen blev hon Fredrik Reinfeldts val som arbetsmarknadsminister. ”Hon är också troende”, sa den dåvarande statsministern inför ett stort medieuppbåd i riksdagens presscenter när han presenterade sin nya minister. Följdfrågorna lät inte vänta på sig.

Fokus låg ganska mycket på din kristna tro i början av din ministertid. Och att du hade varit engagerad i Livets ord och varit informationssekreterare för den abortkritiska organisationen Ja till livet. Nu har det gått sex år sedan pressträffen i riksdagen. Kan du i dag förstå varför det blev så stor uppståndelse kring detta?

– Jag räknade nog redan då med den uppståndelsen, till viss del. Sedan kan man aldrig veta hur det ska kännas, det blev väldigt personligt. Det var lite som en torktumlare, när det kom jättemånga frågor och ifrågasättande. Man kan aldrig föreställa sig det enorma trycket som blev. Jag var ju inte så van vid den här stora mediala uppmärksamheten då, men det är nog inte så konstigt att det blev så. Det är ju ganska ovanligt i svensk politik med den här bakgrunden.

Därför valde Svantesson att ge sig in i politiken – 28 år gammal.

PÅ TURNÉ. Elisabeth Svantesson, då arbetsmarknadsminister, i Moderaternas buss tillsammans med finansminister Anders Borg och statsminister Fredrik Reinfeldt i valrörelsen 2014. Foto: ANNA-KARIN NILSSON / ANNA-KARIN NILSSON EXPRESSEN

Hur tänkte du när du engagerade dig mot abort?

– Abortfrågan är komplex, men den är inte svart eller vit. Det var den dock för mig för 24 år sedan.

I en intervju med DN för tre år sedan sa du att du såg väldigt annorlunda på världen mot vad du gjorde på 90-talet. Hur ser du på världen i dag?

– Allting var väldigt mycket svartvitt för mig som yngre. Med livet, med möten med olika människor, så förändras också ens erfarenheter och ens inställning till saker. Det tror jag många i min ålder kan känna igen sig i. I dag ser jag att människor är fria att göra sina egna val, att kärlek är kärlek hur den än ser ut. Och att kvinnan ska bestämma över sin egen kropp, något som var självklart för mig redan när jag blev minister.

Elisabeth Svantesson berättar att hon tidigt, nästan samma dag som pressträffen i september 2013, bestämde sig för att inte lägga för mycket energi på uppståndelsen kring hennes kristna tro.

– Det är ett år till val, nu ska jag börja jobba, tänkte jag. Så det gjorde jag.

Tiden som minister i regeringen Reinfeldt varade inte längre än just ett år. Det rödgröna blocket fick fler röster än alliansen, Anna Kinberg Batra tog över som M-ledare, och Elisabeth Svantessons titel blev i stället arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Trygghet viktigaste frågan

Nu har det gått två år sedan hon avancerade till ekonomisk-politisk talesperson – i praktiken finansministerkandidat – och mycket har hunnit hända inom politiken.

Hur ser du på det politiska läget i dag?

– Det är annorlunda efter regeringsbildningen. Vi har partier som genomför politik som de absolut inte vill genomföra, där ingen riktigt tar ansvar för helheten. Det tror jag kan vara problematiskt på sikt för väljarnas tilltro till oss politiker. Ingen vill försvara andra partiers framgångar. Jag tror att politiken är för mycket fokuserad på 73-punktsprogrammet och lite för lite på vilka problem som ska lösas.

Elisabeth Svantesson säger att hon ser trygghetsfrågan som den viktigaste på kort sikt.

– Det allra mest akuta här och nu är att vi får ökad trygghet i Sverige. Statens absolut viktigaste uppgift är att skapa trygghet för sina medborgare. Är man inte trygg, känner man sig inte trygg, då fungerar inte andra saker heller. Och samtidigt går kommuner på knäna.

– Jag var i Filipstad häromveckan, där man har haft ett stort flyktingmottagande och ett stort tryck i kommunens hela verksamhet. Kommunernas ekonomi kommer ju ligga i fokus i många år framöver, tillsammans med trygghetsfrågan.

Du som vet hur det är att vända på slantarna - vad känner du inför förslaget från en rad tunga M-politiker att skära ner i försörjningsstödet?

– Jag anser att bidragsberoende är förödande. När bidrag staplas på varandra, och gör att det för vissa familjer blir mer lönsamt för att få bidrag än att arbeta, så hamnar många i långvarig passivitet. Jag vill också att den som under lång tid har socialbidrag ska få stöd och hjälp att komma i arbete.

Vad vill du uppnå som politiker?

– Samma sak i dag som jag ville när jag kom in här i riksdagen. Det var att kunna förändra till det jag ser som det bättre. Att hela tiden utvecklas själv, men framför allt utveckla politiken så att Sverige blir bättre. Det har varit mitt mål hela tiden, och det har tagit mig hit där jag är i dag.

– När jag ser tillbaka på de här åren hittills är jag väldigt glad. För budgeten som vi vann förra året. Att vi 2015 tillsammans med regeringen lyckades förhandla fram en annan migrationspolitik, som jag ledde vårt interna arbete för. Så jag tycker att jag har varit med och gjort skillnad. Och det vill jag fortsätta göra även i framtiden.

