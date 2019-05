Efter att flera platser i USA drabbats av tornador under den senaste veckan drog nya kraftiga oväder under natten mot tisdag in över främst delstaterna Ohio och Indiana.

Enligt AP kan det dock ha rört sig om totalt 52 tornador i åtta olika delstater och minst sex orter vaknade under tisdagen upp till katastrofala scener i sina bostadsområden.

I staden Dayton svepte två två kraftfulla tornador in med 30 minuters mellanrum.

”Livshotande situation”

Den nationella vädertjänsten NWS gick sent på måndagskvällen ut med en varning till invånare och skrev på Twitter:

”Ni måste ta skydd nu på den norra sidan av Drayton!!! Det här är en livshotande situation”.

Ovädret orsakade våldsamma skador i staden med totalförstörda hus, träd som slitits upp ur marken och skolbyggnader som slagits i spillror.

Francis Dutmers som bor i Vandalia, 16 kilometer utanför Dayton, säger till AP:

– Jag bara ställde mig på alla fyra och täckte mitt huvud med händerna.

Huset där han och hans hustru bor fick fönstren urblåsta men ingen av dem skadades.

Miljoner blev strömlösa

Omkring fem miljoner människor var samtidigt strömlösa som en följd av ovädret.

Chefen för den lokala brandkåren i Dayton säger att man fortfarande söker efter eventuella offer för ovädret men att det ännu inte finns några bekräftade dödsfall.

– Vi har fortfarande inte något dödsoffer, vi har haft tre lindrigt skadade. Jag tycker att det är mirakulöst, säger Jeffrey Payne enligt NPR.

Bland de skadade fanns invånare som var tvungna att dras ut från sina totalförstörda hem.

Totalt sex döda hittills

Ovädret har även fört med sig stora mängder regn vilket orsakat översvämningar på flera håll, bland annat i Oklahoma. Flera hem står under vatten och det finns risk för att situationen kan värre, enligt lokala myndigheter.

I Oklahoma dödades sex personer i samband med ovädret under förra veckan.

Bland dessa fanns två personer som dödades när en tornado slet sönder ett motell i El Reno. Där skadades även 29 personer.