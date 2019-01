Polarkylan som svept in över flera delstater i USA de senaste dagarna har fått stora konsekvenser för miljoner invånare i flera olika delstater.

Temperaturerna har varit rekordlåga på flera platser.

I Moline i Illinois uppmättes 36 minusgrader och i Rockford 34 minusgrader, vilket var nya rekord för båda städerna. Den lägsta temperaturen under onsdagen uppmättes dock i Norris Camp i Minnesota, där temperaturen föll till 44 minusgrader.

Elva har dött

Totalt har elva personer nu dött till följd av de extrema väderförhållandena, uppger CNN.

Det senaste dödsfallet rapporterades i Michigan. En 70-årig man hittades ihjälfrusen i närheten av sitt hem i Detroit, men omständigheterna kring dödsfallet är ännu inte kända.

I Iowa uppger myndigheter att fyra dödsfall har inträffat, bland dessa en student som hittades död vid universitetet i Iowa under onsdagen. Den 18-åriga mannen hittades tidigt på morgonen utanför en av universitetsbyggnaderna då temperaturen var 29 minusgrader.

Andra dödsoffer till följd av vädret rapporterades från delstaterna Illinois, Minnesota, Indiana och Wisconsin.

Biltillverkare stänger fabriker

Det amerikanska postverket har fortsatt stoppat postutdelningen i delar av sex olika delstater.

Biltillverkaren General Motors har stängt ned sin tillverkning i elva fabriker och bett 20 000 anställda att stanna hemma fram till fredag.

I Chicago stängde restauranger, matbutiker, kaféer och teatrar till följd av vädret.

Stadens två flygplatser ställde under torsdagen in omkring 1 600 flygningar, efter förseningar och inställda flyg även under onsdagen.

I Chicago vaknade flera invånare under torsdagsmorgonen av höga smällar, uppger tv-kanalen WGN. Det rörde sig troligen om så kallad cryoseism, ett väderfenomen som inträffar när vatten under jord fryser och expanderar vilket leder till att marken och berggrunden spricker, uppger CNN.

– Jag trodde att jag var galen. Jag var vaken hela natten eftersom jag hörde det hela tiden. Jag var rädd och tänkte att det var värmepannan. Jag gick bara runt i huset och la allas jackor på bordet om vi skulle behöva springa ut, skriver Chastity Clark Baker på Facebook enligt WGN.

Uppmanas spara på gasen

Kylan har också gjort gas till en bristvara vilket lett till att flera energibolag vädjat till sina kunder att sänka värmen i sina hem. Guvernören i Michigan, Gretchen Whitmer, säger i ett meddelande på Facebook till delstatens invånare:

– Vi kan alla hjälpas åt så att vi tar oss igenom det här med minsta möjliga skada. Vi uppmanar alla i Michigan att göra vad de kan och hjälpa oss att hantera den här stormen tillsammans.

Enligt meteorologer väntas torsdagen bli den sista dagen av polarkyla med stigande temperaturer under fredagen enligt prognoserna.