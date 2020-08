GBS-sjukdom hos nyfödda delas upp i tidig och sen debut. Särskilt den tidiga varianten är allvarlig och kan snabbt leda till fulminant sepsis som kräver neonatal intensivvård.

Tidigt uppträdande sjukdom kommer oftast under första dygnet efter förlossningen, men en del blir sjuka senare under första levnadsveckan. Infektionen kan uppträda före förlossningen som en följd av att bakterier har kommit in i livmodern. Förklaringen kan vara att det hos en del tar lång tid från det att vattnet gått tills barnet är framfött. De tidiga tecknen och symtomen på GBS-infektion hos det nyfödda barnet är ofta vaga och ospecifika. Feber, nedsatt rörlighet i armar och ben samt snabb och ansträngd andning kan vara tecken på tidig infektion.

Tecken på allvarlig infektion hos det nyfödda barnet kan uppstå under loppet av några timmar efter förlossningen. De första symtomen kommer ofta från luftvägarna och ger andningssvårigheter. Spridning av bakterierna kan leda till blodförgiftning, lunginflammation, skelettinflammation eller ledinflammation. Hjärnhinneinflammation uppstår hos cirka 10 %.

Sent uppträdande sjukdom kommer ofta 1–12 veckor efter förlossningen. Detta kan bero på att färre bakterier har överförts, eller att smitta har skett efter förlossningen. Sjukdomsförloppet är ofta inte lika dramatiskt. Vanliga tecken är feber och irritabilitet.

Nyfödda som överlever den första infektionsfasen kan få följdskador i form av nedsatt hörsel eller syn, inlärningssvårigheter och andra skador på nervsystemet.

Källa: Netdoktor