Efter att Donald Trump hade installerats som USA:s president dröjde det till juni 2017 innan landets första dam lämnade familjens bostad i New York och flyttade in i presidentbostaden i Washington DC.

Då rapporterades att det handlade om att sonen Barron, som då var 10 år, skulle kunna gå kvar i sin skola. Men i en ny bok framkommer även andra uppgifter om orsakerna som ska ha legat bakom.

Omförhandlade äktenskapsförord

Mary Jordan, prisbelönt journalist på Washington Post, skriver i boken ”The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump” att det även handlade om att hon lade tid på att omförhandla parets äktenskapsförord.

”Hon ville ha bevis skriftligen på att när det kom till finansiella möjligheter och arv, så skulle Barron behandlas mer jämlikt med Trumps tre äldsta barn”, skriver Jordan i boken.

Enligt författaren hade det ursprungliga äktenskapsförordet inte varit särskilt generöst, men det faktum att Melania Trump hade varit gift med presidenten längre än hans tidigare hustrur gjorde att hon hade en bra förhandlingsposition.

Talesperson avvisar uppgifter

I boken beskriver Mary Jordan även Donald Trump och Melania Trump som lika och menar att båda sätter lojalitet främst och att ingen av dem har särskilt många vänner.

Stephanie Grisham, som är stabschef för Melania Trump, säger enligt CNN att uppgifterna i boken inte stämmer.

– Ännu en bok om Mrs. Trump med falska uppgifter och källor. Den här boken hör hemma i fiktiongenren, säger hon.

Mary Jordans bok, som släpps 16 juni, bygger på fler än 100 intervjuer med såväl skolkamrater till Melania Trump som den förre guvernören i New Jersey, Chris Christie, skriver Washington Post.