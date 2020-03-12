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ما يجب ان تعرفه عن فيروس كورونا

1177 Vårdguiden.Foto: MAXIM THORE / BILDBYRÅN

حتى تاريخ الثاني عشر من شهر مارس (اذار) الجاري وصل عدد الاصابات المؤكدة بفيروس 

                                         كورونا الى 519 حالة. وسجلت حالة وفاة واحدة الى الان. 

                                                     القرارات المستجدة التي اتخذت بسبب فيروس كورونا                                               

 

 منعت الحكومة كل التجمعات التي يتجاوز عددها 500 شخص. وهذا القرار يعمل به من تاريخ *

            12 مارس (اذار). وقرار المنع يشمل على سبيل المثال التظاهرات، المحاضرات، المعارض، 

                                                                                تجمعات دينية ونشاطات رياضية

 

 الغاء اول يوم مرضي غير مدفوع (Karensdagen). وهو ما يفسر ان الدولة سوف تغطي *

اليوم الاول من المرضية. الهدف من ذلك الحد من خطر انتشار العدوى والتخفيف من الاعباء على 

                                                                                                    القطاع الطبي

 

  التعويض للبلديات والمناطق مقابل التكاليف الغير عادية والمرتبطة بفيروس كورونا، على سبيل *

                                                                                  المثال استقدام افراد ومعدات.

 

 تخصيص مبلغ اضافي وقدره 41 مليون كرون لصالح هيئة الصحة العامة. كما يتلقى مجلس •

الخدمات الاجتماعية 20 مليون كرون، اما وكالة الأدوية السويدية فستحصل على 5 ملايين كرون.

                   وسيتم زيادة قرض هيئة الصحة العامة ثلاثة اضعاف بهدف شراء المعدات اللازمة.

 

الاقتراح المتعلق بتخفيض ساعات العمل والذي يهدف الى حماية الموظف من التوقف عن العمل * 

                                                    سوف يتم تفعيله في الاول من شهر ايار (مايو) المقبل.  

 

             اضافة لما تم عرضه اليوم تعمل الحكومة على دراسة مزيد من اجراءات اخرى كثيرة.  * 

 

                                                احمي نفسك ومحيطك من انتشار العدوى

تخفيض عدد الحالات التي ستخضع لفحص فيروس كورونا في منطقة ستوكهولم. في حين يخضع 

  للفحص فقط من هم في المستشفيات او من هم ضمن الفئات المعرضة. سيتم العمل بالمقررات من 

                                                                                 تاريخ 11 مارس (اذار) الجاري. 

 

          معلومات عامة عن خطر انتشار العدوى، كيف تحمي نفسك والاخرين وما يجب ان تقوم به 

           موجودة على موقع Folkhälsomyndigheten او من خلال الاتصال بالدليل الصحي

                                                                             (Vårdguiden)  على رقم 1177

 

                                        معلومات عامة حول كيفية حماية الذات والاخرين 

                                                                                        المواظبة على غسل اليدين *

                                                                                السعال والعطس داخل كوع اليد * 

                                                                               تجنب ملامسة العين، الانف والفم *

                                                                                  الزم المنزل عندما تكون مريضا *

                                                          في حال عدم توفر الصابون والمياه استخدم المعقم *

 

                                                     xاسئلة حول الاعراض والنصائح  الطبية

           في حال شعرت انت او محيطك بالاعراض وترغب بنصائح طبية تواصل مع Vårdguiden

          على الرقم 1177. وتجد معلومات شاملة حول فيروس كورونا على موقع vårdguiden على 

      الانترنت. كما يوجد على موقع Folkhälsomyndigheten اجوبة عديدة حول فيروس كورونا 

                                                                                       ومترجمة الى اللغة الانكليزية. 

                                                                                           اسئلة اخرى

       في حال كان لديك اسئلة حول فيروس كورونا ولكن لا تتعلق بالاعراض يجب اولا الاتصال على 

                  رقم هاتف المعلومات الوطني  11313. كما تجد اجوبة حول الاسئلة الشائعة على موقع  

                                                                                   Folkhälsomyndigheten 

                                                                                         معلومات عامة

                    تجد معلومات شاملة من ادارات رسمية مختلفة على موقع krisinformation.se  

◼︎◼︎ Detta är en nyhetsartikel. Expressen granskar, avslöjar och ger dig de senaste nyheterna på ett objektivt och sakligt sätt. Mer om oss här.

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