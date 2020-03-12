القرارات المستجدة التي اتخذت بسبب فيروس كورونا

منعت الحكومة كل التجمعات التي يتجاوز عددها 500 شخص. وهذا القرار يعمل به من تاريخ *

12 مارس (اذار). وقرار المنع يشمل على سبيل المثال التظاهرات، المحاضرات، المعارض،

تجمعات دينية ونشاطات رياضية

الغاء اول يوم مرضي غير مدفوع (Karensdagen). وهو ما يفسر ان الدولة سوف تغطي *

اليوم الاول من المرضية. الهدف من ذلك الحد من خطر انتشار العدوى والتخفيف من الاعباء على

القطاع الطبي

التعويض للبلديات والمناطق مقابل التكاليف الغير عادية والمرتبطة بفيروس كورونا، على سبيل *

المثال استقدام افراد ومعدات.

تخصيص مبلغ اضافي وقدره 41 مليون كرون لصالح هيئة الصحة العامة. كما يتلقى مجلس •

الخدمات الاجتماعية 20 مليون كرون، اما وكالة الأدوية السويدية فستحصل على 5 ملايين كرون.

وسيتم زيادة قرض هيئة الصحة العامة ثلاثة اضعاف بهدف شراء المعدات اللازمة.

الاقتراح المتعلق بتخفيض ساعات العمل والذي يهدف الى حماية الموظف من التوقف عن العمل *

سوف يتم تفعيله في الاول من شهر ايار (مايو) المقبل.

اضافة لما تم عرضه اليوم تعمل الحكومة على دراسة مزيد من اجراءات اخرى كثيرة. *

احمي نفسك ومحيطك من انتشار العدوى

تخفيض عدد الحالات التي ستخضع لفحص فيروس كورونا في منطقة ستوكهولم. في حين يخضع

للفحص فقط من هم في المستشفيات او من هم ضمن الفئات المعرضة. سيتم العمل بالمقررات من

تاريخ 11 مارس (اذار) الجاري.

معلومات عامة عن خطر انتشار العدوى، كيف تحمي نفسك والاخرين وما يجب ان تقوم به

موجودة على موقع Folkhälsomyndigheten او من خلال الاتصال بالدليل الصحي

(Vårdguiden) على رقم 1177.

معلومات عامة حول كيفية حماية الذات والاخرين

المواظبة على غسل اليدين *

السعال والعطس داخل كوع اليد *

تجنب ملامسة العين، الانف والفم *

الزم المنزل عندما تكون مريضا *

في حال عدم توفر الصابون والمياه استخدم المعقم *

xاسئلة حول الاعراض والنصائح الطبية

في حال شعرت انت او محيطك بالاعراض وترغب بنصائح طبية تواصل مع Vårdguiden

على الرقم 1177. وتجد معلومات شاملة حول فيروس كورونا على موقع vårdguiden على

الانترنت. كما يوجد على موقع Folkhälsomyndigheten اجوبة عديدة حول فيروس كورونا

ومترجمة الى اللغة الانكليزية.

اسئلة اخرى

في حال كان لديك اسئلة حول فيروس كورونا ولكن لا تتعلق بالاعراض يجب اولا الاتصال على

رقم هاتف المعلومات الوطني 11313. كما تجد اجوبة حول الاسئلة الشائعة على موقع

Folkhälsomyndigheten

معلومات عامة

تجد معلومات شاملة من ادارات رسمية مختلفة على موقع krisinformation.se