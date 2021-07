ZZ Tops basist Dusty Hill har avlidit. Det meddelar bandet i ett inlägg på Facebook.

”Vi är ledsna över nyheten i dag att vår Compadre, Dusty Hill, har gått bort i sömnen hemma i Houston, TX”, skriver bandet.

Tidigare i veckan spelade ZZ Top en konsert utan sin basist efter att Dusty Hill behövt söka vård för ett höftproblem. Det kan vara deras första konsert utan basisten som varit trogen bandet sen grundandet.

Medgrundare till bandet

Dusty Hill var en av medgrundarna till bandet ZZ Top. Han har varit basist och andra sångare i bandet sedan starten 1969. Han känns igen som en av medlemmarna med långt skägg och solglasögon.

Bandet har släppt 15 album och sålt fler än 50 miljoner skivor. De startade som ett traditionellt bluesrockband men på 1980-talet började de använda sig av syntar och gjorde mer trallvänlig musik. De var tidiga med att göra musikvideos, och nådde en bred publik med videos till låtar som ”Gimme All Your Lovin'”. Deras låt ”Doubleback” från albumet ”Recycler” var med i filmserien ”Tillbaka till framtiden”. De gjorde även en cameo i en av de senare filmerna. Bandet blev invalt i Rock and Roll Hall of Fame 2004.

De har inte släppt några studioalbum sedan 2012 men turnerar fortfarande.

