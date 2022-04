Will Smith har meddelat att han självmant lämnar Oscarsakademin enligt AFP.

”Mina handlingar vid Oscarsgalan var chockerande, smärtsamma och oförsvarliga. Listan på de som jag har sårat är lång”, skriver Smith i ett uttalande.

Smith skriver att han ”har svikit akademins förtroende”.

”Därför lämnar jag härmed Oscarsakademin och kommer att acceptera de vidare följderna som akademin finner berättigade”, skriver Smith.

Vägrade lämna Oscarsgalan efter slaget

När komikern Chris Rock skämtade om Will Smiths fru Jada Pinkett Smith under Oscarsgalan gick Will Smith upp på scenen och slog till honom.

Will Smith ombads att lämna Oscarsgalan efter slaget – men skådespelaren vägrade.

”Vi skulle vilja förtydliga att mr Smith ombads att lämna ceremonin och att han vägrade. Vi inser också att vi kunde ha hanterat situationen annorlunda”, står det i uttalandet från Oscarsakademin enligt Sky News.

Därefter inledde Oscarsakademin en utredning om händelsen. Skådespelaren riskerade att bli avstängd eller utestängd från akademin för att ha brutit mot dess regler.

Nu har han alltså själv valt att lämna akademin

Artikeln uppdateras