Netflix-serien Wednesday, som är en spinoff på ”Familjen Addams” och kretsar kring dottern i familjen med samma namn, är en av strömningstjänstens största succéer.

Lisa Loring blev känd på 1960-talet när hon spelade rollen som Wednesday, en roll som hon återkom till 1977 i tv-filmen ”Halloween with the New Addams Family”, skriver nöjestidningen Deadline.

Hon har också haft roller i tv-serier som ”The Phyllis Diller Show”, ”The girl from UNCLE”, ”Fantasy Island” och ”Barnaby Jones”.

Skådespelerskans död tillkännagavs på Facebook av Lorings väninna Laurie Jacobson som meddelade att Loring drabbades av en massiv stroke förra veckan och att de tvingats stänga av de livsuppehållande maskinerna under lördagen.

Enligt Jacobson fick skådespelerskan sin stroke på grund av rökning och högt blodtryck.