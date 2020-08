Kronprinsessan Victoria, 43, och prins Daniel, 46, besökte under torsdagen ambulanssjukvården i Region Stockholm.

Under besöket på Solna Ambulansstation uttryckte Daniel och Victoria sitt tack till ambulanssjukvårdarna som jobbat under ansträngda förhållanden under covid-19-pandemin. De fick också möta personal och få en visning av fordonen.

– Man är van att ta i hand, sa prins Daniel när han hälsade från distans på personalen.

På grund av pandemin fanns endast ett begränsat antal platser för pressen – men när kronprinsessan inte tyckte att säkerhetsavståndet riktigt höll måttet röt hon ifrån:

– Nu står ni alla väldigt tight här plötsligt, jag tänker på er egen säkerhet, sa hon bestämt.

Victoria påminde om vikten av att hålla säkerhetsavståndet. Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY

Victoria skyddas med plast: ”Ett sätt att säkerställa”

Att kronprinsessparet tar säkerheten på största allvar blev också tydligt när det var dags att lämna ambulansstationen. När Daniel och Victoria klev in i bilen syntes det hur uppsatta plastskynken inne i bilen skärmade av chauffören från övriga passagerare.

– I vissa fall sker åtgärder i sådana former, det är ett sätt att säkerställa fortsatta externa och fysiska besök, säger hovets informationschef Margareta Thorgren.

– Vi har rekommendationer och restriktioner i Sverige, det är viktigt att alla i samhället följer dem så att vi får bukt med smittspridningen. Det gäller självklart kungafamiljen men även exempelvis fotografer och andra som vi också värnar om vid fototillfällena.

Margareta Thorgren berättar att kungafamiljen fokuserar på att uppmärksamma viktiga funktioner och insatser i samhället – inte minst viktigt är det under den pågående pandemin.

– Syftet med det här besöket är att lyfta ambulanssjukvården, det finns en tung belastning inom sjukvården, säger Margareta Thorgren.

Kronprinsessan Victoria: ”Covid 19 har förändrat allt”