Galan ”One world: Together at home” är i full gång. Världsstjärnorna avlöser varandra i galan som anordnats av världshälsoorganisationen WHO tillsammans med Global Citizen – och drivits på av Lady Gaga.

I den sex timmar långa försändningen, där stjärnorna streamade från sina hem, har den tidigare fotbollsstjärnan David Beckham överraskat unga idrottare på Facetime där han uppmuntrat och gett dem råd för hur de ska kunna fortsätta träna på egen hand. Försändningen följs av en två timmar lång direktsändning som leds av talkshowvärdarna Stephen Colbert, Jimmy Fallon och Jimmy Kimmel.

Matthew McConaughey, Jack Black, Heidi Klum och Kesha dök också upp i början av sändningen.

– Det här är Kesha, från hemkarantän dag 500. Jag saknar mina fans så mycket, sa sångerskan från sitt hem, framför den öppna elden.

– Det är så många människor som arbetar hårt, inte sover och offrar så mycket för att få det här att fungera. Sårbarheten hos oss människor visar just nu en vacker sida av mänskligheten, fortsatte hon och sa att hon gör det hon kan – att spela musik – för att kanske göra den här dagen lite bättre.

Norska statsministern dök upp på galan

Under sändningen dök också Norges statsminister Erna Solberg upp med ett budskap till tittarna.

– I tider som denna är det viktigt att vi står enade, även om det är från våra egna hem. Vi står inför en global utmaning som bara kan lösas genom en global insats. Vi måste visa solidaritet med de som drabbats och vi måste stöta dem som står i fronten för kampen, sa Erna Solberg.

– Norge utlovar 200 miljoner dollar till att utveckla ett vaccin som kan bli tillgängligt för alla. Vi har också ökat vårt stöd till WHO och till FN:s humanitära hjälp.

Galan syftar inte främst till insamling, utan ska mest ses som ett stöd och en uppmuntran till människor som arbetar i vården, men hade ändå redan för några dagar sedan samlat in sammanlagt nästan 350 miljoner kronor till bekämpningen av coronaviruset.