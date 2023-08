Underhållaren Eddie Skoller död – blev 79 år

Artisten Eddie Skoller avled under söndagen på Rigshospitalet i Köpenhamn efter en längre tids sjukdom.

– Han somnade in tyst och stilla, omgiven av sina nära och kära, säger hans familj till nyhetsbyrån Ritzau enligt VG.

Eddie Skoller föddes i Missouri, USA, men bodde i Danmark större delen av sitt liv. Hans mamma var född i Sverige och pappan i Ryssland.

Skoller började uppträda i slutet av 1960-talet och rönte framgångar med låtar som ”What did you learn in school today”, ”En enkel sang om frihed” och ”I Middelhavet sardinen svømmer”.

Han arbetade sedermera med tv-underhållning, revyer och musikaler.

Var gift med Sissel Kyrkjebø i elva år

Han var gift med 25 år yngre norska artisten Sissel Kyrkjebø från 1993 till 2004. De fick två döttrar tillsammans.

”Vi vill meddela att vi valt att flytta ifrån varandra. Vi skiljs som vänner”, skrev Skoller och Kyrkjebø i ett pressmeddelande när de gick skilda vägar.

Skoller efterlämnar fem barn och fjärde hustrun Dorrit Elmquist.

Eddie Skoller hade ett motto han hämtat från danske författaren Ib Michael som lyder på följande sätt: ”De säger att tiden läker alla sår. Tiden läker inga sår. Tiden går.”

– Moralen är att det är okej att fortfarande ha ett sår för de man förlorat, även om det är läkt. Det är bra att man har ett sår och en förlust som med tiden får en helt annan innebörd. Det kommer att bli ett varmt minne, men det finns kvar, säger Eddie Skoller.

