På grund av coronaviruset är det många branscher som påverkas – inte minst tv-branschen. Både TV4 och SVT har tagit beslutet att inte ha någon publik i sina tv-program och i går kom uppgifter om att ”Let's dance” stoppas.

I årets upplaga av TV4:s ”Bachelor” skulle två killar tävla om att hitta kärleken, Simom Glimhed, 29, och William Karlsson, 25.

Killarna var positiva inför säsongen och redo att hitta en partner. Programmet skulle haft premiär under hösten 2020 och spelats in nu i vår, men så blir det alltså inte nu.

Spelas in utomlands

I går kom Hänt med uppgifter om att produktionen ställs in på grund av coronaviruset. Programmet spelas vanligtvis in utomlands, bland palmer och sol, men eftersom att det råder reseförbud just nu, går inte det.

”Ja, det stämmer. Vi tittade över flera olika alternativ men som omvärlden ser ut går det inte att genomföra inspelningarna under våren”, skriver Hans Abrahamsson, exekutiv producent på TV4, i ett meddelande till Expressen.