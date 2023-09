Både ”Let's dance” och ”Talang” har pausats av TV4.

Nu kommer beskedet om ytterligare ett program som slopas från tv-tablån – ”Wild kids”.

Linda Lindorff, programledare för ”Wild kids”, berättar om nyheten på sin blogg.

”Sorgligt nog kan jag nu berätta att ”Wild kids” läggs på is. I samband med att C More försvinner så försvinner även ”Wild kids” och det är förstås oerhört tråkigt.”.

Vidare skriver Lindorff att programmet har 7 000 sökande varje år, vilket är ett ”tydligt bevis på hur poppis det är”, skriver programledaren.

”Det har varit en ynnest att få leda programmet med alla modiga barn i fyra års tid och jag har älskat varje dag vi haft i Järvsö. Så häftigt leda kidsen genom alla tuffa tävlingar och guida dem i vinst och förlust – och kamratskap. Ett av mina finaste programledaruppdrag.”

”Wild kids” hade premiär 2005 och sändes på SVT fram till 2019. 2020 tog TV4 över programmet med Linda Lindorff som programledare.

På bloggen skriver Linda Lindorff att hon hoppas att TV4 kommer plocka upp programmet nästa år igen.

”Det här är ett dyrt program att spela in, lika dyrt som vilken annan realityshow som helst, och givetvis ger det inte lika mycket annonsintäkter som till exempel ”Bonde söker fru” men man kan ju hoppas att det finns ett annat värde i att ha kvar ett så populärt program som varit en klassiker hos barn sedan nästan 20 år tillbaka.”