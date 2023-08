Tv-profilen sågas för det hon har i glaset

Tv-profilen Martha Stewart, 82, är känd för sina många matlagningsprogram och kokböcker.

Stewart skrev häromdagen på Instagram att hon är på kryssning vid Grönland. Men det här är ett inlägg Martha Stewart nog borde haft mer is i magen med att lägga ut – samtidigt som det var just is i magen hon bokstavligen hade.

”Befinner oss vid en vacker fjord vid Grönlands ostkust. Vi tog faktiskt med oss ett litet isberg för våra cocktails i kväll”, skriver Martha Stewart på Instagram.

Men Stewarts is-initiativ fick kalla handen i kommentarsfältet med tanke på att glaciärerna smälter i takt med att jordens temperatur stiger. Grönland upplevde issmältningsrekord förra hösten.

”Lämna isbergen i fred”

”Rika vita personer som dricker sina isbergscocktails medan planeten står i lågor är lite tondövt”, skriver en person.

En annan uppmanar Stewart att ”lämna isbergen i fred”.

”Glaciärerna smälter så sluta lägg dem i din drink, Martha”, skriver en tredje.

En fjärde parodierar hur det kunde låta i Stewarts matlagningsprogram: ”Om du inte kan hitta färska isberg till drinken så går det precis lika bra att köpa dem i affären.”

En femte skämtar att detta är ”det verkliga skälet till att glaciärerna krymper”.

”Vi behöver ha kvar den där isen i havet, kära du”, skriver en sjätte.