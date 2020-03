Tv-profilen om familjens coronadrama: ”Jätteoro”

Ludvig Dahlström, 9, blev i veckan plötsligt sjuk med feber och hosta. Han var röd i ansiktet och hade svårt att andas, något som oroade mamma My Martens som även skrivit om det på sin blogg.

Efter att ha suttit länge i kö hos vårdguiden 1177 fick familjen rådet att åka in akut till Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. De fick inte åka kommunalt och skulle undvika kontakt med andra. Mamma My Martens fick själv göra enklare undersökningar på Ludvig – eftersom personalen tvingades hålla ett säkerhetsavstånd.

Ludvig hade feber och dålig syresättning och flyttades till ett eget rum.

– Läkaren var fantastisk och hon berättade om skyddsutrustningen och så vidare för att Ludvig inte skulle vara orolig, säger My Martens.

I Stockholm görs nu bara coronatester i undantagsfall. Så i stället togs prover för andra tänkbara sjukdomar och under fredagen ringde en läkare upp och informerade My Martens om att testerna var negativa. ”Med stor sannolikhet” har Ludvig enligt läkaren corona, säger My Martens.

– Det är obehagligt tycker jag, att vi inte har vetskap om hur många som är smittade.

”Mår som en sjuk liten kille med feber”

Familjen planerar nu att stanna inne i två veckor, och kommer att beställa hemkörning av mat.

– Just nu mår han som sjuk liten kille med feber, och får medicin för andningen. Han är trött, men får ibland för sig att han är frisk. Och han blir andfådd och när han försöker ta ett djupt andetag får han ont över bröstet. När vi sover tittar jag så att han andas som jag gjorde när han var bebis.

My Martens vill uppmana andra till förnuft och lugn.

– Paniken skadar minst lika mycket som själva viruset, även om min värld vänts upp och ned nu, säger My Martens och fortsätter:

– Ludvig har ju med stor sannolikhet corona, men paniken runtomkring ger större konsekvenser med bristvaror på saker som kan vara livsavgörande för högriskpersoner.

Missa inga nyheter om coronaviruset! Ladda ner Expressens app – och slå på notiser – för senaste nytt.

LÄS MER: Alexandra, 29, preppar för corona – maten du bör ha hemma

LÄS MER: Sjukdomarna som gör coronasmittan farligare

LÄS MER: Ställa in resor på grund av corona – så funkar det