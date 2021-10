Alec Baldwin råkade skjuta ihjäl en filmfotograf, och skada en regissör, efter ett vådaskott under en filminspelning. I scenen skulle han dra ett vapen och rikta det rakt in i kameran, säger filmens regissör Joel Souza till New York Times. Skådespelaren hade blivit tillsagd att vapnet var ”kallt”, vilket innebär att det inte är laddat och alltså säkert att använda.

Alec Baldwin uppges ha blivit ”hysterisk och absolut otröstlig i timmar” efter olyckshändelsen.

Nu rapporterar flera amerikanska medier, däribland The Hill och Vanity Fair, att Donald Trump Jr. har släppt en t-shirt i syfte att håna Alec Baldwin.

Skriver på Instagram

Presidentsonen marknadsförde en t-shirt vars tryck lyder ”vapen dödar inte människor, Alec Baldwin dödar människor”. En variant av ”vapen dödar inte människor, människor dödar människor”, vilket brukar vara The National Rifle Association, NRA:s, argument mot inskränkningar i de amerikanska vapenlagarna. NRA är en lobbygrupp som arbetar för rätten att bära vapen i USA.

Den aktuella tröjan. Foto: Skärmdump

T-shirten togs bort efter kritik men uppges ha kostat 240 kronor och såldes på Donald Trump Jr:s hemsida.

Donald Trump Jr. har även uttalat sig ett flertal gånger om Alec Baldwin på Instagram.

”Nu väntar vi på att Alec Baldwin ska skylla på pistolen. Det är bara en tidsfråga”, skriver han bland annat.

Donald Trump Jr: ”Fan ta honom!”

Alec Baldwin har tidigare varit en nagel i ögat på familjen Trump.

Det efter hans återkommande och hånfulla sketcher om Donald Trump, där Alec Baldwin imiterar expresidenten i det klassiska humorprogrammet ”Saturday night live”.

Donald Trump och sonen Donald Trump Jr. Foto: EVAN VUCCI / AP TT NYHETSBYRÅN

Donald Trump Jr. har kritiserats för sina hånfulla kommentarer om Alec Baldwin.

Han kallar reaktionerna ”skenheliga” och skriver på Instagram:

”Om skon satt på andra foten hade Alec Baldwin bokstavligen varit den första personen att pissa på allas gravar för att göra en poäng. Fan ta honom!”

Kort efter olyckshändelsen gick Alec Baldwin själv ut och skrev om det inträffade på Twitter.

”Det finns inga ord för att förmedla min chock och sorg gällande den tragiska olycka som tog Halyna Hutchins liv, en fru, mamma och en djupt beundransvärd kollega. Jag samarbetar fullt ut med polisens utredning för att ta itu med hur denna tragedi uppstod och jag har kontakt med hennes man och erbjuder mitt stöd till honom och hans familj. Mitt hjärta är krossat för hennes man, deras son och alla som kände och älskade Halyna”, skrev skådespelaren.

Alec Baldwin har pausat sina pågående filmprojekt efter det dödliga vådaskottet.

