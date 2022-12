Trummisen i The Rascals död

Danelli valdes in i Rock and Roll Hall of Fame tillsammans med de andra bandmedlemmarna i The Rascals 1997. Bandet, som startades under namnet The Young Rascals på 60-talet, var kända för låtar som ”Good lovin'”, ”Groovin'” och ”People got to be free”.

Dino Danellis död offentliggjordes av bandkollegan och gitarristen Gene Cornish, i ett Facebookinlägg.

”Det är med brustet hjärta jag måste berätta för er om att Dino Danelli har gått bort. Han var min bror och den bästa trummis jag någonsin sett. Jag är förkrossad just nu”, skriver Cornish.

Dödsorsaken var kopplad till Danellis tidigare problem med hjärtat.