Programmet rymmer bland annat klassiker som ”Casablanca” och ”The shining” men också årets stora Oscarsvinnare, ”Everything everywhere all at once”, uppger filmfestivalen programchef Bea Karlsson i ett pressmeddelande.

Senare i sommar arrangerar filmfestivalen gratis utomhusbio på Djurgården och i Rålambshovsparken i Stockholm.

Stockholms filmfestival äger dock inte rum förrän 8–19 november.