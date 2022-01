– Jag vaknade med hennes hand innanför byxorna, det säger Jack Wright i videon där han anklagar Sienna Mae Gomez för en rad sexuella övergrepp.

18-åringarna Jack Wright och Sienna Mae Gomez är stora stjärnor på Tiktok och har drygt 14 respektive nio miljoner följare på plattformen. De före detta vännerna har samarbetat och bott tillsammans i TikTok-kollektivet The Hype House i Los Angeles. Men vänskapen fick ett abrupt slut, berättar Jack Wright.

I veckan delade Wright en 17 minuter lång video, med titeln ”What Sienna Mae Did to Me”, på sin Youtubekanal. Där anklagar han Gomez för flera sexuella trakasserier. Han menar även att ett av övergreppen ska ha filmats under en resa till Hawaii våren 2021.

– Hawaii-incidenten hände när jag hade tuppat av, jag var inte vid medvetande under hela natten. Hon la sig ovanpå mig, utnyttjade mig, tafsade på mig, hävdar Wright och tillägger att hans vänner var tvungna att ingripa.

I en egen video berättar Wrights vän Lachlan Hannemann att han var den som var tvungen att dra bort Gomez.

”Falska”

Sienna Mae Gomez har svarat på anklagelserna i ett uttalande till Yahoo och menar att de är av ”fiktiv karaktär”. Hon hävdar att relationen med Wright var med ”samtycke” och ”vänskaplig”.

”Anklagelserna är inte bara grundlösa och falska, hans senaste video är ett offentligt narrativ som Jack och hans vänner vill använda för att styrka deras lögner”, skriver hennes presspersoner och tillägger:

”Sienna nekar bestämt dessa anklagelser. Dessutom vill hon be om ursäkt offentligt till alla offer för sexuella övergrepp för det sättet Jack försöker utnyttja henne för sina gena egoistiska skäl för att få sympati.”