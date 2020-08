I boken ”Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family” skriver journalisterna Omid Scobie och Carolyn Durand, som i flera år bevakat kungahuset, om parets liv och den ökande spänningen mellan dem och övriga kungafamiljen.

Trump klingar illa

Boken släpptes i förra veckan och Craig Brown, kritiker och satiriker för The Daily Mail, tror att Meghan haft stort inflytande och att Donald Trumps dotter strukits för att hon inte passar hennes image uppger The Sun.

”Författarna av Finding Freedom, strök passande nog Ivanka, kanske rädda för att Trump-formulan för succé och lycka kan stöta sig med Harry och Meghans nya uppdrag att 'bygga ett humanitärt arv som ska göra stor skillnad i världen',” skriver Brown.

I en ridigare biografi om Meghan skriven av Andrew Morton beskrivs hur Ivanka Trump är en av Meghans idoler och hur de varit vänner sedan 2013.

Tror Meghan haft stort inflytande

Den brittiska kungafamiljen tillåts inte godkänna biografier.

”Trots att författarna förnekar att de tagit några order från Meghan, fortsätter de att hinta om att fallet visst är så,” skriver Craig Brown.

”Jag kanske har fel men min gissning är att varje gång de citerar en källa nära Meghan så är det Meghan själv.”

