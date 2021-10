Tekniskt strul på Netflix i hela världen

Under måndagskvällen drabbades streamingtjänsten Netflix av tekniska problem. Problemen började vid 21-tiden där tusentals rapporterat in problem via sajten Downdetector.

Problemet tycks vara världsomfattande där tittare i Norden, Europa, delar av Afrika, Mellanöstern, Japan och USA har rapporterat in problematiken vid samma tid. I nuläget tycks inte sydamerikanska länder vara drabbade.¨

På sin hemsida konstaterar Netflix dock att tjänsten ska fungera och att det för närvarande inte förekommer några avbrott.

Texten uppdateras.