Taylor Swift slår tillbaka anklagelser om plagiat

Låtskrivarna Sean Hall och Nathan Butler har stämt Taylor Swift för plagiat.

De menar att popstjärnan stulit textrader från låten ”Playas gon' play”, släppt år 2001 av den amerikanska gruppen 3LW. Likhiter i texten hittas i megahitten ”Shake it Off”, anser låtskrivarna.

Swift stämdes 2017, men en domstol lade ner fallet 2018 då de menade att de korta meningarna saknade originalitet, även om det visserligen fanns många ”objektiva likheter”

I låten ”Playas Gon' Play” upprepas texten ”Playas, they gonna play / And haters, they gonna hate”, samtidigt som Taylor Swift i låten ”Shake it Off” sjunger: ”Cause the players gonna play, play, play, play, play / And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate”

Men i förra året meddelades det att fallet på nytt skulle prövas av en jury.

Fick inte titta på MTV

Nu slår Taylor Swift tillbaka anklagelserna om plagiat.

– Texterna till ”Shake it Off” skrevs helt och hållet av mig, säger popartisten i ett uttalande enligt Variety.

– Tills att jag fick reda på anklagelserna 2017 hade jag aldrig hört låten 'Playas Gon' Play' eller hört talas om gruppen 3LW.

Enligt Swift hade hon dessutom inte kunnat höra låten när den gick på tv då hennes föräldrar inte tillät henne att se på MTV förrän hon var runt 13 år gammal.

Swift hävdar även att hon först hörde talas om uttrycken ”players” och ”haters” när hon gick i gymnasiet.

Även om ”Playas gon' Play” hade minimal påverkan på poplistorna 2001, placerade Billboard låten på plats 87 av 100 år 2017 när tidningen Billboard rankade de bästa låtarna av tjejband, enligt Variety

