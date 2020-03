Tårar när deltagarens respirator stängs av i ”Paradise hotel”

Den här veckan är det sjukhustema i ”Paradise hotel”. Programmet spelades in redan i höstas, men lyckas pricka in stora likheter med coronakrisen. I tisdagens avsnitt av programmet återvänder en tidigare deltagare, som för med sig en smitta till hotellet. En likbår rullas in med en person under ett lakan.

”En ambulans är på väg med en återvändande patient. Patienten bär på en allvarlig smitta, som kan innebära slutet för Josh eller Mcuze som fortfarande är sjuka och därmed extra känsliga”, står det i ett brev till deltagarna i programmet.

”Hållas till liv med hjälp av en respirator”

Den återvändande deltagaren ”måste hållas till liv med hjälp av en respirator” står det i ett brev till deltagarna.

”Välj vem av hotellets två andra sjuka patienter, Mcuze eller Josh, som du vill placera i den andra respiratorn”, får deltagaren i uppdrag.

Alla deltagare ska sedan välja vilken respirator som ska fortsätta fungera och vilken som ska stängas av. Den, vars respirator stängs av, blir tvungen att lämna programmet och flera deltagare bryter ihop.

I en annan sekvens sjunger några deltagare melodin till 2 Unlimiteds hit ”No limit” – men har bytt ut alla ord till ”host host”.

Avsnitten sänds på grund av tävlingsmomenten

Trots många kopplingar till dagens pandemikris har TV3 valt att sända programmen ändå på grund av de viktiga tävlingsmomenten.

– Hade vi inte sänt det tror jag att vi hade fått mer kritik. Då hade det varit en väldigt stor lucka i handlingen och eftersom att det är viktiga tävlingsmoment så hade det blivit väldigt märklig att inte sända det, säger Susanne Nylén, presschef för NENT Group som äger TV3 och Viafree.

Expressens Maria Brander är i en krönika kritisk till att avsnitten med sjukhustema visas samtidigt som coronakrisen pågår.

Susanne Nylén svarar att de beklagar om temat väcker anstöt.

”Det var aldrig vår intention.” skriver hon i ett mejl till Expressen och fortsätter:

”Vi tar alltid till oss av kritik och försöker ständigt utveckla vårt arbete inför framtiden och självklart är detta något vi tar med oss i utvärderingen av denna säsong.”

Hon ber även om ursäkt och hoppas att tittarna kan se att det är ett underhållningsprogram och inte dra paralleller till dagens situation.

”Det är svårt att förutse olika situationer och detta spelades som sagt in i höstas men vi har full respekt för om detta tema väcker starka känslor generellt och ber om ursäkt för det. Denna kritik tar vi givetvis på största allvar.” skriver Susanne Nylén.

”Paradise hotel” sänds måndag till onsdag på Viaplay, Viafree och TV3.

Virustema i ”Paradise hotel” under coronakrisen: